‘Sign of the City Awards’da Selçuklu rüzgarı: Selçuklu Belediyesi'ne 4 ödül birden

Türk gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden olan ve her yıl eşsiz projelerin değerlendirildiği "Sign of the City Awards" 2023'de ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 7.’si düzenlenen organizasyonun ödül töreninde Selçuklu Belediyesi, Sille Kaya Islahı ile En İyi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi ödülüne, Gevale Kalesi’nde gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarıyla En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Kullanma Projesi Premium ödülüne, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile En İyi Sosyo-Kültürel Yapı Projesi ödülüne, okul dışı öğrenme ortamlarıyla da En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldü.