'Sihirbaz Okulu' mağazasında skandal: Çalışan başörtülü genç kıza hakaret etti

Yaşanan olay Ümraniye'de bulunan 'Sihirbaz Okulu' mağazasında gerçekleşti. 9 yaşındaki kız kardeşi ile mağazada kıyafet deneyen genç kız, çalışan tarafından hakaretlere uğradı. Kıyafetlerin denenemeyeceğini söyleyen çalışan, ''Bunu denediyseniz almak zorundasınız'' dedi. Genç kız, 'Bu uygulama hiçbir mağazada yok'' deyince çalışan ağzındaki sakızı çiğneyerek, ''Bizim de canımız böyle istiyor'' karşılığını aldı. Bu sırada çalışan alaycı ve küçümseyici tavrına devam etti.

Çalışan daha sonra bu duruma karşı çıkan genç kızı diğer arkadaşına göstererek aşağıladı daha sonra 'gerizekalı mısın' dedi. Ne olduğunu anlamayan genç kız, bu yaşananları şikayet edeceğini söyledikten sonra diğer çalışanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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