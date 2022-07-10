Hayat Sihirbaz Okulu mağazasında skandal Çalışan başörtülü genç kıza hakaret etti
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'Sihirbaz Okulu' mağazasında skandal: Çalışan başörtülü genç kıza hakaret etti

İstanbul Ümraniye'de bulunan Harry Potter konseptinde bulunan 'Sihirbaz Okulu' adlı mağazada skandal yaşandı. Kız kardeşi ile mağazaya gelen başörtülü genç kız, mağaza çalışanı tarafından hakarete maruz kaldı. Ürünlerden birini denemek için kardeşine giydiren genç kızın elindeki kıyafet, çalışan tarafından hijyen kurallarına aykırı gerekçesiyle zorla alındı. Diğer müşterilerin de deneme amaçlı giydiğini ifade eden genç kıza başörtüsünü küçümseyerek 'gerizekalı' hakaretinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sihirbaz Okulu mağazasında skandal: Çalışan başörtülü genç kıza hakaret etti
'Sihirbaz Okulu'nun Ümraniye'deki şubesi.

Yaşanan olay Ümraniye'de bulunan 'Sihirbaz Okulu' mağazasında gerçekleşti. 9 yaşındaki kız kardeşi ile mağazada kıyafet deneyen genç kız, çalışan tarafından hakaretlere uğradı. Kıyafetlerin denenemeyeceğini söyleyen çalışan, ''Bunu denediyseniz almak zorundasınız'' dedi. Genç kız, 'Bu uygulama hiçbir mağazada yok'' deyince çalışan ağzındaki sakızı çiğneyerek, ''Bizim de canımız böyle istiyor'' karşılığını aldı. Bu sırada çalışan alaycı ve küçümseyici tavrına devam etti.

Çalışan daha sonra bu duruma karşı çıkan genç kızı diğer arkadaşına göstererek aşağıladı daha sonra 'gerizekalı mısın' dedi. Ne olduğunu anlamayan genç kız, bu yaşananları şikayet edeceğini söyledikten sonra diğer çalışanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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