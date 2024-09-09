Siirt Kısa Film Festivali "Özgür Gazze" diyecek

Bu yıl 7. kez gerçekleştirilecek "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali", "Özgür Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün himayesi, Siirt Valiliğinin ev sahipliği ve Siirt Üniversitesi'nin destekleriyle 15-18 Ekim'de düzenlenecek festivalin açılışı Eruh’ta yapılacak. Festival kapsamında, Filistin'in kültürel ve siyasi hayatı ile tarihine ilişkin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış çok sayıda sinemacı, söyleşi, atölye ve gösterimlerle katkı sunacak.

Yasin Aktay

KAPANIŞTA FİLİSTİN TEMALI EZGİLER YER ALACAK

Geçen yıl İsrail saldırıları nedeniyle festivali iptal etmeyip, “Özgür Gazze” temasıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden festivalin Onursal Başkanı Yasin Aktay, "Festivalin baştan beri organizatörü olan sinema emekçisi ve Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda, festivali iptal etme veya erteleme fikriyle bana geldi. İlk tepkim, 'Biz neden iptal edelim, İsrail soykırımından vazgeçsin' olmuştu. Şimdi bir ileri gitmeli ve 'Kalbimiz Gazze' demeyi bırakıp 'Özgür Gazze' demeliyiz" dedi.

Ünlü yazarlar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve Vahdettin İnce'nin yanı sıra Mısırlı aktör Wagdy El-Araby, çok sayıda TRT dizisinin yapımını üstlenen Kemal Tekden ve ünlü yönetmenler Nazif Tunç, Kudret Sabancı, Sadullah Şentürk ile Haydar Işık'ın katılacağı festivalin açılışı, ünlü tiyatrocu Osman Doğan'ın başrol oynadığı "Ziyafet Sofrası" oyunu ile gerçekleştirilecek. Festivalin kapanışında ise Grup Yürüyüş, Filistin temalı ezgilerinin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı bir konser verecek.







