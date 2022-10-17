​Siirt’te festival hazırlıkları başladı.

Suruç da 3. Nar Festivali

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nar festivali gerçekleşti. Festivale katılım bir hayli yoğun oldu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi, bu yıl 3'üncü kez nar festivaline ev sahipliği yaptı. İlçeye özgü narın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, festivalle ilgili olarak 'Geçmişte terörle, kanla, gözyaşı ile anılan bir ilçe artık nar festivalleri ile tanınan bir ilçe haline gelmiş durumda. Görüyorsunuz nar festivalimize yoğun bir ilgi var. Bir konserimizde 35 bin kişi toplandı' dedi. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivale katılım yoğundu. Suruç ilçesinde yetiştirilen Safkan Arap atları kortejin başındaydı. Sokak ve caddelerde müzik sesleri yankılandı. Festival kapsamında; yemek yarışmaları, defile ve hasat gibi etkinlikler vardı. Akşam da festivale katılanlar konserlerle büyük coşku yaşadı. içişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.