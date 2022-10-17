​Siirt’te festival hazırlıkları başladı.

Bu yıl 15-18 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nin yarışma jürisi belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen festivalin jüri üyeleri arasında, Yapımcı Mehmet Canpolat, Yönetmen Faysal Soysal, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Zuhal Akmeşe Demir, Yönetmen Mehmet Güneri ve Türk Medya Kanal Koordinatörü Filiz Zengin yer alıyor. Başvuruların 30 Ekim’ e kadar süreceği festivalde birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödül verilecek. Festivalde Jüri özel ödülünün yanı sıra İbrahim Hakkı Özel Ödülü de bulunuyor.