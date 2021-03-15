Siirt’te köylüler 250 yıllık hamamın koruma altına alınmasını istiyor: 11 köyün ihtiyacını karşılıyordu

Siirt'inPervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde bulunan ve 250 yıllık olduğu belirtilen hamam yıllara meydan okuyor. Köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, Hamamın restore edilip koruma altına alınmasını istediklerini söyledi. Hamamın tarihi bir yapı olduğunu aktaran Ayhan, "Bütün köylüler ihtiyaçlarını burada görüyorlardı. Gündüzleri kadınlara aitti, geceleri de erkeklere aitti. İhtiyaçlarını görmekteydiler. Ben yetkililere sesleniyorum, hamamın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Gelip baksınlar bu güzelliği her yerde bulamazlar. Çok güzel bir yer. Güzel bir mekan ama şuan sahipsiz kalmış kimse bakamıyor. Güzel bir eserimiz, turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAF 9 Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in Adana’da 1941 yılında doğduğu iddia edilen ahşap ev, bakımsızlık ve 2015 yılında çıkan yangında hasar gördü. 100 yıldan daha eski olan ahşap, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kaderine terk edilen evin çatısının açıldığı, ahşap yapısında sarkmaların olduğu, duvarında ise çatlama ve yarıklar oluştuğu görüldü. Bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle çevredeki esnafı tedirgin etmeye başladı. Evin yanında lokantası bulunan Sabri Çağın, binanın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirtti. Sabri Çağın, Bu bina burada çok büyük risk taşıyor. Binanın tahtaları hep çürüdü. Buradaki tuğlalar 'düşecek' diye korkuyoruz dedi. Bir diğer esnaf Muhammet Yılmaz ise evin 10 yıldır bakımsız olduğunu ve başka bir esnafın aracına binadan tahta parçaları düştüğünü belirterek maddi hasara neden olduğunu kaydetti. Yılmaz, Tek istediğimiz evin restore edilip insanların ziyaretine açılması’’ diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, binanın sahibine 4 yıldır ulaşamadıklarını kaydetti. Yetkililer, binanın tapuda Şen soyadına mensup kişiler adına kayıtlı olduğunu saptadıklarını, ancak yaptıkları araştırmada bir sonuca ulaşamayınca restorasyon çalışmalarını başlatamadıklarını ifade etti. Şener Şen’in doğduğu öne sürülen tarihi ev esnafı tedirgin ediyor Adana'da Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in 1941 yılında dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evin çevresindeki esnaf, atıl durumdaki binadan düşen tahta parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

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