Siirt’te köylüler 250 yıllık hamamın koruma altına alınmasını istiyor: 11 köyün ihtiyacını karşılıyordu

Siirt'inPervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde bulunan ve 250 yıllık olduğu belirtilen hamam yıllara meydan okuyor. Köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, Hamamın restore edilip koruma altına alınmasını istediklerini söyledi. Hamamın tarihi bir yapı olduğunu aktaran Ayhan, "Bütün köylüler ihtiyaçlarını burada görüyorlardı. Gündüzleri kadınlara aitti, geceleri de erkeklere aitti. İhtiyaçlarını görmekteydiler. Ben yetkililere sesleniyorum, hamamın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Gelip baksınlar bu güzelliği her yerde bulamazlar. Çok güzel bir yer. Güzel bir mekan ama şuan sahipsiz kalmış kimse bakamıyor. Güzel bir eserimiz, turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in Adana’da 1941 yılında doğduğu iddia edilen ahşap ev, bakımsızlık ve 2015 yılında çıkan yangında hasar gördü.
100 yıldan daha eski olan ahşap, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kaderine terk edilen evin çatısının açıldığı, ahşap yapısında sarkmaların olduğu, duvarında ise çatlama ve yarıklar oluştuğu görüldü. Bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle çevredeki esnafı tedirgin etmeye başladı.
Evin yanında lokantası bulunan Sabri Çağın, binanın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirtti. Sabri Çağın, Bu bina burada çok büyük risk taşıyor. Binanın tahtaları hep çürüdü. Buradaki tuğlalar 'düşecek' diye korkuyoruz dedi.
Bir diğer esnaf Muhammet Yılmaz ise evin 10 yıldır bakımsız olduğunu ve başka bir esnafın aracına binadan tahta parçaları düştüğünü belirterek maddi hasara neden olduğunu kaydetti. Yılmaz, Tek istediğimiz evin restore edilip insanların ziyaretine açılması’’ diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, binanın sahibine 4 yıldır ulaşamadıklarını kaydetti. Yetkililer, binanın tapuda Şen soyadına mensup kişiler adına kayıtlı olduğunu saptadıklarını, ancak yaptıkları araştırmada bir sonuca ulaşamayınca restorasyon çalışmalarını başlatamadıklarını ifade etti.
Şener Şen’in doğduğu öne sürülen tarihi ev esnafı tedirgin ediyor
Adana'da Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in 1941 yılında dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evin çevresindeki esnaf, atıl durumdaki binadan düşen tahta parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.
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Esnaflık yapan 39 yaşındaki Yüksel Katurman, pandemi nedeniyle dükkanların kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde kendine hobi edinmek istedi. Önce çeşit çeşit taşları toplayan ancak onların işletmesi için teçhizat gerektiği için vazgeçen Katurman, soba yakarken eline aldığı odunla hayatına renk geldi
Sobaya atacağı odunu yavaş yavaş işleyen ardından sanatsal ürünler çıkarmaya başlayan Katurman, evlerinin alt katında kendine yaptığı bir bölümde çalışmalarını sürdürmeye başladı. Kısa sürede çeşit çeşit, yüzleri ağaca işleyen Katurman, hiç bir eğitim almadan odunlara şekil vermeye başladı. Şimdi amatör olarak yaptığı bu işi eğitim alarak profesyonelleştirmek isteyen Katurman, aynı zamanda bir atölye kurmak istiyor.
Pandemi sürecinde başladığı hobisini sürdüren Katurman, “Pandemi başladı dükkanlar kapandı. Yapacak bir şey yoktu. Havalar da soğuktu. Küçük küçük taşlar toplamaya başladım. Bir akşam sobayı yakarken ahşaptan şekiller yapıldığını görmüştüm internetten. Taş daha zor. Taş için özel makine lazım. Maddi durumumdan alamazdım. Sobayı yakarken başladım. Bu odundan heykel yapabilir dedim. Başladım. Baktım oluyor. Sobaya atmadım odunu telef olmasın dedim. Kendimi denedim. Yaptıkça ortaya yavaş yavaş yüz ortaya çıkmaya başladı. Taşları bırakıp ağaçlara yöneldim” dedi.
Daha sonra sobalık odunlardan işlenebilecekleri ayırdığını aktaran Katurman, “Sobalık doğradığımız odunlardan yapmaya başladım. Değişik gördüğüm ağaçlarla başladım. Yaptıkça, yapacağım dedim. Oymaya başladım. Yaptıkça yapasım geldi” diye konuştu.
Hiçbir eğitim almadığını ancak eğitim almayı artık düşündüğünü de aktaran Katurman, hayalinin küçük bir atölye yapmak olduğunu, kurumuş ağaçlarla çeşitli çalışmalar yapmak istediğini kaydetti.
Odunu sobaya atmak yerine yavaş yavaş işledi: Ortaya bir sanat çıktı
Tunceli'de pandemi süresinde boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Yüksel Katurman, sobada yakmak için aldığı odunlarla hiç bir eğitim almadan çeşitli sanatsal ürünler yaptı.