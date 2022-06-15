Hayat Şilide kuraklık Bize su göndermesi için Allaha yalvarmalıyız
AKTÜEL

Şili'de kuraklık: Bize su göndermesi için Allah’a yalvarmalıyız

Şili’nin merkezindeki Penuelas Barajı yirmi yıl öncesine kadar Valparaiso şehri için ana su kaynağıydı ve 38 bin olimpik yüzme havuzuna yetecek kadar su tutuyordu. Barajda artık sadece iki havuzu doldurabilecek kadar su kaldı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Şilide kuraklık: Bize su göndermesi için Allah’a yalvarmalıyız
Bir zamanlar göl yatağı olan devasa kurumuş ve çatlamış toprak, su arayan balık iskeletleri ve çaresiz hayvanlarla dolu.

Şili’nin merkezindeki Penuelas Barajı yirmi yıl öncesine kadar Valparaiso şehri için ana su kaynağıydı ve 38 bin olimpik yüzme havuzuna yetecek kadar su tutuyordu. Barajda artık sadece iki havuzu doldurabilecek kadar su kaldı. Bir zamanlar göl yatağı olan devasa kurumuş ve çatlamış toprak, su arayan balık iskeletleri ve çaresiz hayvanlarla dolu.

Bölgede yaşayan 54 yaşındaki Amanda Carrasco, “Bize su göndermesi için Allah’a yalvarmalıyız” derken yerel pejerrey balıkları için sularda olta balıkçılığı yaptığı zamanları dün gibi hatırladığını söyledi.

Şili’de halk sokakları yaktı
DÜNYA
Şili’de halk sokakları yaktı

Suzuki S-Cross Türkiyede

Suzuki S-Cross Türkiye'de

​Fiyat listesi açıklandı: Özellikleri göz doldurdu.
Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar.
Polise yumruk atmıştı! DBPli Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankaraya gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e şart koştu.

Konyaspor ile Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

​İkinci el otomobil alacaklar dikkat.

​Türkiye ve Ukrayna savunma bakanlığından bir personel görev yapacak

Halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.