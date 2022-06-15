Şili'de kuraklık: Bize su göndermesi için Allah’a yalvarmalıyız

Bir zamanlar göl yatağı olan devasa kurumuş ve çatlamış toprak, su arayan balık iskeletleri ve çaresiz hayvanlarla dolu.

Şili’nin merkezindeki Penuelas Barajı yirmi yıl öncesine kadar Valparaiso şehri için ana su kaynağıydı ve 38 bin olimpik yüzme havuzuna yetecek kadar su tutuyordu. Barajda artık sadece iki havuzu doldurabilecek kadar su kaldı. Bir zamanlar göl yatağı olan devasa kurumuş ve çatlamış toprak, su arayan balık iskeletleri ve çaresiz hayvanlarla dolu.

Bölgede yaşayan 54 yaşındaki Amanda Carrasco, “Bize su göndermesi için Allah’a yalvarmalıyız” derken yerel pejerrey balıkları için sularda olta balıkçılığı yaptığı zamanları dün gibi hatırladığını söyledi.