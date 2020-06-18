Şimdi de Küçüksu Deresi: Vatandaş kötü kokuya isyan etti

İstanbul’da boğaza dökülen önemli su kaynaklarından Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Ancak derenin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Çöplere teslim olurken suyun renginin değişerek kötü koku yayması dikkat çekti. Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisin olduğu bölgeden başlayarak Boğaz ile birleşme noktasının büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.

OYNAT 01:00 Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Haliç'e dalıp pisliği görüntüledi Günden güne artan kirliliğiyle gündeme gelen Haliç'e, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dalış yaptı. Sualtı kamerasıyla görüntüler alan Yıldız, karşılaştığı tabloyu şöyle özetledi: Telefonunuzun ekran ayarlarıyla oynamayın, görüntüler gerçek! 10 gün önce Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir etkinlik yapma ümidiyle Haliç'e daldık ama karşılaştığımız görüntü çok kötüydü. Birkaç gün sonra Haliç'in yüzeyi simsiyah oldu. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. BiP'te paylaş

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Sinekler, böcekler fareler...

Küçüksu deresinin olduğu bölgede esnaf olan Yusuf Akyıldız, “Küçüksu Deresi bir kaç senedir böyle, kokusu biz esnafları ve mahallede yaşayanları çok rahatsız ediyor. Sinekler, böcekler, fareler oluyor çok sıkıntı yaşıyoruz. Mahalle bölümünden başlayarak boğaz ile birleşen kısıma kadar böyle, burada temizlik diye bir şey olmuyor. Arıtma tesisi buraya konuldu ama kapaklar açılınca olduğu gibi atık sular ve kanalizasyon suları dereye boşaltılıyor" dedi.

Bu koku bizi yedi bitirdi

Arıtma tesisinin çalışmadığını iddia eden esnaf Akyıldız, "Arıtma tesisi bence çalışmıyor, çalışsa bu bölgede böyle koku olmaz. Bu koku bizi öldürdü yedi bitirdi. Bu durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdik, atıklar ve arıtma tesisinin suyu verildiği zaman bizim dükkan ve iş yerlerimize kadar gelen su çekildiği zaman iş yerlerimize giremiyoruz” diye konuştu.

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OYNAT 01:00 Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da adlandırılan Haliç, temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılamaz hale geldi. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözlenirken, yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü” yorumunda bulundu. BiP'te paylaş

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını belirten Esnaf Akyıldız, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya geldiler, dereyi fotoğraflayarak ilgileneceklerini söylediler ama ilgilenen olmadı. Burasının ihalesi yapılmıştı. Eskiden İlaçlama yapılıyordu şimdi ilaçlamada kesildi. Bölge halkı olarak bu kokudan dolayı çalışmak ve yaşamak için çok zorlanıyoruz. Bu konudan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz “ diye konuştu.