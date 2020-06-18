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Hayat Şimdi de Küçüksu Deresi Vatandaş kötü kokuya isyan etti
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Şimdi de Küçüksu Deresi: Vatandaş kötü kokuya isyan etti

Son günlerde İstanbul'un farklı noktalarındaki sahillerde artan kirlilik vatandaşları isyan ettiriyor. Son olarak boğaza dökülen Küçüksü Deresi'nin çöplere teslim olması ve bölgede oluşan kötü koku halkı canından bezdirdi. Defalarca İBB şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını belirten vatandalar, derenin içler acısı haline çözüm bulunmasını istiyor.

Haber Merkezi İHA
Küçüksu Deresi'nin içler acısı hali havadan görüntülendi.
Küçüksu Deresi'nin içler acısı hali havadan görüntülendi.

İstanbul’da boğaza dökülen önemli su kaynaklarından Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Ancak derenin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Çöplere teslim olurken suyun renginin değişerek kötü koku yayması dikkat çekti. Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisin olduğu bölgeden başlayarak Boğaz ile birleşme noktasının büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.

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Sinekler, böcekler fareler...

Küçüksu deresinin olduğu bölgede esnaf olan Yusuf Akyıldız, “Küçüksu Deresi bir kaç senedir böyle, kokusu biz esnafları ve mahallede yaşayanları çok rahatsız ediyor. Sinekler, böcekler, fareler oluyor çok sıkıntı yaşıyoruz. Mahalle bölümünden başlayarak boğaz ile birleşen kısıma kadar böyle, burada temizlik diye bir şey olmuyor. Arıtma tesisi buraya konuldu ama kapaklar açılınca olduğu gibi atık sular ve kanalizasyon suları dereye boşaltılıyor" dedi.

Bu koku bizi yedi bitirdi

Arıtma tesisinin çalışmadığını iddia eden esnaf Akyıldız, "Arıtma tesisi bence çalışmıyor, çalışsa bu bölgede böyle koku olmaz. Bu koku bizi öldürdü yedi bitirdi. Bu durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdik, atıklar ve arıtma tesisinin suyu verildiği zaman bizim dükkan ve iş yerlerimize kadar gelen su çekildiği zaman iş yerlerimize giremiyoruz” diye konuştu.

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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını belirten Esnaf Akyıldız, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya geldiler, dereyi fotoğraflayarak ilgileneceklerini söylediler ama ilgilenen olmadı. Burasının ihalesi yapılmıştı. Eskiden İlaçlama yapılıyordu şimdi ilaçlamada kesildi. Bölge halkı olarak bu kokudan dolayı çalışmak ve yaşamak için çok zorlanıyoruz. Bu konudan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz “ diye konuştu.

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