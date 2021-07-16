Hayat Simpsonlar Richard Bransonun uzay uçuşunu 2014 yılında tahmin etti Ortaya çıkan bölüm sosyal medyayı salladı
AKTÜEL

Simpsonlar Richard Branson’un uzay uçuşunu 2014 yılında tahmin etti: Ortaya çıkan bölüm sosyal medyayı salladı

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Virgin Galactic’in sahibi İngiliz iş insanı Richard Branson’un uzay seyahatinin 2014 yılındaki bir bölümde tasvir edildiğinin iddia edilmesi sosyal medyayı etkiledi.

Haber Merkezi Diğer
Simpsonlar Richard Branson’un uzay uçuşunu 2014 yılında tahmin etti: Ortaya çıkan bölüm sosyal medyayı salladı
The Simpsons, Richard Branson'ın uzaya çıkacağını 7 yıl önce göstermiş.

Dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

11 Temmuz’da 70 yaşındaki milyarder Richard Branson’un uzay yolculuğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Simpsons hayranları milyarderi yıllar önce benzer bir durumda çizgi filmde tasvir edildiğini ortaya çıkarttı.

'The Art of War' adlı 25. Sezon bölümünde, Richard Branson bir uzay gemisinde çok kısa bir süre yolcu olarak göründü.

İngiliz Richard Branson uzaya çıkan ilk milyarder oldu
DÜNYA
İngiliz Richard Branson uzaya çıkan ilk milyarder oldu

Virgin Galactic 11 Temmuz'da roketli test uçuşu gerçekleştiriyor
TEKNOLOJİ
Virgin Galactic 11 Temmuz'da roketli test uçuşu gerçekleştiriyor

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın Trump'a oy vermemek için 50 neden sıraladı
FOTOĞRAF 14
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ABD’nin en uzun TV dizisi olan The Simpsons, 32. sezonunda 2020 ABD seçimlerine yönelik atıflarda bulunduğu özel bir bölüm yayımlamaya hazırlanıyor.
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The Simpsons, bu senenin yaklaşan Treehouse of Horror bölümünü, Amerikan seçmenlerine Donald Trump'ı yeniden seçmemeleri için 50 neden sunarak 2020 seçimlerine ayırıyor.
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ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor.
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Daha önce corona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü ve kripto parayı bilen dizi bu sefer ABD Başkanı adayı Donald Trump'a oy vermemek için 50 neden sıraladığı özel bölümüyle gündemde.
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Variety'nin yayımladığı bir fragmana göre, 18 Ekim'de yayımlanacak bu senenin bölümü, Homer Simpson'la birlikte sandığa gidecek.
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Homer oy kullanırken, genel seçime dahil bütün küçük yarışlarla ilgili kararını vermiş olduğu ortaya çıkıyor, en yüksek profillisi hariç: başkanlık seçimi.
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Küplere binen Lisa Simpson, babasının kararsızlığına karşı çıkıp şöyle soruyor: Son 4 yılda olan onca şeyi nasıl unutabildin?
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Ardından, Trump'ın Beyaz Saray'da son 4 yılında yaptığı en kötü eylemlerin bir listesi ekranda beliriyor.
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Listedeki maddeler Tim Cook'a Tim Apple demekten, demokrasiyi yok etmeye kadar uzanıyor.
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Liste, göçmen denetim merkezlerinde çocukların gördüğü muameleye atıfla Çocukları kafeslere koydu ve 2015'teki başkanlık kampanyasının açılış konuşmasını hatırlatarak Meksikalılara tecavüzcü dediyle başlıyor.
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Engelli muhabiri taklit etti üçüncü dünya ülkelerine hakaret etti, beyaz üstünlükçülere iyi insanlar dedi, ve yemin töreninin büyüklüğüyle ilgili yalan söyledi gibi maddelerin hepsi dahil ediliyor.
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Seçki ayrıca, Trump'ın 2016'da ve 2017'de yılda sadece 750 dolar gelir vergisi ödediğini ortaya çıkaran yeni bir New York Times haberine atıf yapıyor.
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Liste, üçüncü dönemini istiyor (ABD Anayasası'nın 22. Maddesi, bir başkanın hizmet edebileceği dönem sayısını ikiyle sınırlıyor), Rushmore Dağı Anıtı'nda yer almak istedi, ve en kötüsünü söylemedik bile maddeleriyle sonlanıyor.
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Bu senenin Treehouse of Horror bölümü, Cadılar Bayramı özel serilerinin 31'incisi ve şu anki 32. sezonun 4. bölümü olacak.
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın Trump'a oy vermemek için 50 neden sıraladı
ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons, ABD seçimlerine az bir süre kala yayınlayacağı cadılar bayramı özel bölümünde ABD Başkanı adayı Donald Trump'a neden oy verilmemesi gerektiğini 50 maddede sıraladı.


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