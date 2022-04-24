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Hayat Sinemanın yıldızları ile geleceğin sinemacıları bir arada
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Sinemanın yıldızları ile geleceğin sinemacıları bir arada

18. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali, 11-15 Nisan tarihleri arasında sinemasever çocuklarla buluştu. Sinema ve kültür sanat alanında önde gelen isimlerle yaklaşık bin çocuğun katılımı ile atölyeler gerçekleştirildi. TÜRSAK Vakfı’nın işbirliğiyle yapılan etkinlikler ilgi gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinemanın yıldızları ile geleceğin sinemacıları bir arada
18. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile gerçekleştirilen 18. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali’nin 11 – 15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen atölye ve film gösterimleri İBB Mahalle Evleri’nden çocukların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Festival boyunca Örnektepe, Sulukule ve Zafer Mahalle Evleri’nde sinema ve kültür sanat alanında önde gelen isimlerle yaklaşık bin çocuğun katılımı ile atölyeler gerçekleştirildi.

ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENDİ HEM DE EĞLENDİ

Toplam bin çocuğun katıldığı dokuz farklı atölyede ünlü yönetmen ve yapımcı Murat Şeker “Yönetmenlik”, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi “Yaratıcı Yazarlık”, ödüllü görüntü yönetmeni Meryem Yavuz “Görüntü Yönetmenliği”, Altın Portakallı yönetmen ve senarist Emre Kavuk “Yönetmenlik’’, tiyatro oyuncuları Fatma Yılmaz ve Mert Arat “Oyunculuk ve Drama”, BKM’nin sevilen programı Güldüy Güldüy ekibinden Eda Döğer ve Dora Dalgıç “Oyunculuk”, yapımcı Erkan Gültekin “Film Yapım”, yazar ve yayıncı Gülşah Koryürek “Okuma Tiyatrosu” atölyeleri ile çocuklarla bir araya geldi.

Beyaz perdenin tadını çıkardılar

Atölyelerin ardından çocuklar her gün Müze Gazhane’de ücretsiz olarak “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”, “Maşa ile Koca Ayı 4”, “Süper Köpek ve Turbo Kedi”, “Karlar Kralı Norm 2”, “Renkli Balık”, “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” filmleri ile çocuklar beyaz perdenin tadını çıkarttı.

CJ ENM Türkiye’nin değerli katkıları ve BG Film, Fikrigün Film, Film Artı, Neher Production ve Siyah Martı Animasyon Stüdyoları’nın desteği ile toplam beş günde gerçekleşen film gösterimlerine yaklaşık 400 çocuk katıldı.
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