Hayat Sinopta balıkçıların ağına takılan yengeç şoke etti
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​Sinop'ta balıkçıların ağına takılan yengeç şoke etti

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan yengeç şoke etti

Sinop`ta balıkçıların ağlarına, nadir görülen mavi yengeç takıldı. Balıkçı tezgahında satışa sunulan yengeç, görüntüsü ve rengiyle vatandaşların ilgisini çekti.

Haber Merkezi IHA
Mavi yengeç Karadeniz'de ağlara takıldıktan sonra müşterilerin ilgi odağı oldu.
Mavi yengeç Karadeniz'de ağlara takıldıktan sonra müşterilerin ilgi odağı oldu.

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan mavi yengeç görenleri şaşırtıyor. Çok nadir ağlara takılan yengeç vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Genellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde rastlanılan mavi yengeçlerin son yıllarda nadir de olsa Karadeniz`de ağlara takıldıklarını vurgulayan Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi 2. Başkanı Ertekin Dinçer, “Karadeniz insanı bu mavi yengeci çok nadir ağa takılan bir tür olduğundan tüketmiyor.Tezgaha bıraktık fakat daha çok insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Görüntüsüyle vatandaşların dikkatini çekiyor” dedi.

DHA

AA

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