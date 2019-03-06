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​Şişmanlar üzülmeyin: Obezitenin de faydaları var

Şişmanlar üzülmeyin: Obezitenin de faydaları var

Bugüne kadar hem zararlarıyla gündeme gelen obezitenin faydaları da varmış. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre obezler normal kiloya sahip insanlara göre beyin kanaması sonrası daha fazla yaşama şansına sahip. Ayrıca obezlerin bulaşıcı hastalıklara karşı direnci de zayıflara göre daha fazla.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Amerikan Nöroloji Akademisi basın servisinden bildirildiğine göre, bilim insanları son yıllarda, obezitenin iskeletin yükünü artırmak, metabolik sorunların ortaya çıkmasına neden olmak ve diyabete yol açmanın yanı sıra vücudun diğer bölgelerini de olumsuz etkileyen daha fazla bulguya rastlıyor. Örneğin, ABD'li bilim insanları, bir süre önce fazla kilonun kadınlarda meme kanserinin nüksetmesine sebep olduğu ve ayrıca beyin yaşlanmasını hızlandırdığı ve işleyişinde değişikliklere neden olduğunu tespit etti.

Bulaşıcı hastalıklara daha dayanıklı

Diğer yandan, Avrupalı ve ABD'li bilim insanları bir süre önce, fazla kilonun beklenmedik bazı faydalarını buldu. Özellikle, ağır bulaşıcı hastalıklara yakalanan fazla kilolu insanların, zayıflara oranla yaşama şanslarının daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kalp yetmezliği teşhisi konduktan sonra, diğer kalp hastalarına oranla daha uzun ömürlü oluyorlar.

Obez hastalarının bulaşıcı hastalıklar, beyin kanaması ve kalp krizi gibi rahatsızlıklara karşı daha dirençli olduğu ortaya çıktı.

Beyin kanamasından sonra daha çok yaşıyorlar

ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nden Zolu Liu ve ekibi, yakın zamanda şidetli beyin kanaması geçiren yaklaşık bin yaşlı Kaliforniya sakininin durumunu incelerken benzer şeylerin felç için de geçerli olduğu sonucuna vardılar. Lui ve ekibi araştırmaları sonucunda, beyin kanaması geçiren hastalardan aşırı kiloluların normal kiloya sahip olanlara oranla yüzde 62 daha az öldüklerini tespit etti.

Diğer yandan, beyin kanaması geçiren aşırı zayıf hastaların, normal kiloya sahip olanlara göre hayatta kalma şanslarının daha az olduğu gözlemlendi. Bilim insanları bunun sebebini henüz açıklayamıyor.

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