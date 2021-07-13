Hayat Sivasta kene alarmı 5 kat arttı vaka sayısı 200e yaklaştı
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Sivas'ta kene alarmı: 5 kat arttı vaka sayısı 200'e yaklaştı

Yurt genelinde kene vakaları bu yıl kendini erken gösterdi Sivas2ta ise durum endişe verici boyutlara ulaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Son iki yıldır tabiattaki kene sayısında çok ciddi bir artış var. Özelikle vahşi hayat ile komşuluğu olan illerimizde, köylerimizde ve yerleşim alanlarında kene popülasyonu geçen yıllara göre 4-5 kat arttı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sivasta kene alarmı: 5 kat arttı vaka sayısı 200e yaklaştı
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Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelerin popülasyonunda endişe verici artış yaşandığını belirtti. Kenelerden bulaşan KKKA hastalığının Sivas, Yozgat, Çorum, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan bölgesinde yoğunlukla görüldüğünü vurgulayan Çetin, son zamanlarda ise vakalarda ciddi artış yaşandığını bildirdi. KKKA vakalarında, 2020 yılında 2019'a göre yaklaşık yüzde 30-40 artış olduğuna işaret eden Çetin, "Bu yıl ise geçen yıla oranla bizim verilerimize göre, en az yüzde 40-50 artış var. Şu ana kadar (bu yıl) Sivas'ta 200'e yakın vakamız oldu. İki servisimizin tamamı da dolu durumda. Maalesef 9 vatandaşımız da hayatını kaybetti." dedi.

Yabani hayvanlara dikkat

Çetin, komşu illeri de takip ettiklerini anlatarak, "Buna yakın vaka sayıları Yozgat, Tokat ve Çorum'da var. Ülkenin genelinde özelikle KKKA hastalığının yoğun olarak görüldüğü Çorum, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan'ın kuzeyi, Gümüşhane ve Giresun'un güney bölgelerinde maalesef kene popülasyonunda çok ciddi artış var." ifadelerini kullandı. Kenenin domuz, tilki, tavşan gibi yabani hayvanlarda bulunduğunu, bunların kanını emerek KKKA hastalığını yaydığını anlatan Çetin, son zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarında yabani hayvanların görülür olmasının riski artırdığını vurguladı.

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"Yeterli mücadele yapılamadı"

Çetin, Sivas'ta bugüne kadar vakaların yüzde 70-80'inin tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarda görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Maalesef son iki yıldır KKKA ve kene popülasyonun azaltılması yönünde yeterli mücadele yapılamadı. Biz bu dönemde elimizi maalesef biraz çektik. İnsanlar koronavirüs konusuna odaklandı. Sağlık teşkilatı, sağlık yönetimi bu alana yöneldi. Bir boşluk olur olmaz da KKKA vaka sayılarında yüzde 30-40 oranında artış oldu. Bu nedenle de ölümlerde bir artış var. Çok dikkat etmek lazım, son iki yıldır tabiattaki kene sayısında çok ciddi bir artış var. Özelikle vahşi hayat ile komşuluğu olan illerimizde, köylerimizde ve yerleşim alanlarında kene popülasyonu geçen yıllara göre 4-5 kat daha arttı.

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  • Geniş arazide kene sayısını azaltmak için herhangi bir yöntem yok. Mutlaka ahırlarda hayvanların üzerinde gelen kenelerin o gün ilaçlanarak bertaraf edilmesi gerekiyor. Kenelerin düşmanlarının tabiatta çoğaltılması gerekiyor. Kovid-19 da KKKA da zoonotik bir hastalık. İkisi de hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Buna yönelik bilgi birikiminin ve ülkeler arasındaki iş birliğinin mutlaka artırılması gerekiyor."

Normalleşmeyle insanların doğaya yöneldiğini dile getiren Çetin, herkese açık renkli kıyafetler giymelerini önerdi.

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