Şivlilik Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi Konya’nın kadim geleneği olan Şivlilik geleneğini hem yeni nesillere hem de tüm Türkiye’ye tanıtmaya devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Şivlilik Çocuk Bayramı’nı Konya protokolü de gezerek çocukların ve ailelerinin yaşadığı mutluluğa ortak oldu.









Kendi alanında tek olan, çocukların mutluluğu için tüm detayların düşünüldüğü organizasyon 11.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. 5 gün boyunca devam edecek olan festival programının öğlen kuşağında çocukların sevdiği çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleri yer alırken öğleden sonra ise ebeveynlere yönelik alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar veriliyor.





10 Ocak Çarşamba günü başlayan ve yoğun ilgiyle devam eden Şivlilik Çocuk Bayramı 14 Ocak Pazar günü sona erecek.





Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı: Çocuklarımız aileleriyle birlikte unutamayacakları bir etkinlik yaşıyor





Sözlerini Regaib Kandilini kutlayarak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Şivlilik Çocuk Bayramı’nın tüm çocukların mutluluğuna aracı olduğunu söyledi.





Pekyatırmacı sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Üç aylarımız hayırlı mübarek olsun. Konya'mızın bu asırlık geleneği olan Şivliliği, artık Büyükşehir Belediyemizle birlikte Konya'mızda çocuklarımızın bir bayramına dönüştürmüş olduk. Bundan sonra her Şivlilik’te biz çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte bu güzel günü ,mutlu günü inşallah hep birlikte kutlayacağız. Çocuklarımız Kongre Merkezinde 5 gün boyunca hem üç aylarımızın başlangıcını, milli manevi değerlerimizi bu güzellikleri yaşayacaklar hem de burada farklı atölyelerde, animasyonlarda gösterilerle aileleriyle birlikte buluşmuş olacaklar. Kendi alanında tek olan, çocukların mutluluğu için tüm detayların düşünüldüğü organizasyon 11.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. 5 gün boyunca devam edecek olan festival programının öğlen kuşağında çocukların sevdiği çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleri yer alırken öğleden sonra ise ebeveynlere yönelik alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar veriliyor. Yine etkinlik alanımızda çocuklarımız için hediyelerimizi de burada vermiş olacağız. Tüm çocuklarımızı çok seviyoruz. Bu güzel geleneğimizi, Konyamızda birlikte yaşattığımız için çok mutluyuz. İnşallah üç ayların başlangıcı kandil günümüz bütün dünyada çocukların ölmediği, katledilmediği, bütün çocukların yüzlerinin güldüğü güzel günlerin başlangıcı olsun diyorum.”





Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Temel amacımız kadim kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak





İslam Alemi olarak 3 aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,“ Çocuklarımızın zihninde bunun güzel bir hatıra olarak kalması için şivlilikprogramları icra ediyoruz. Burada temel amacımız kadim kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak ve onların da çocuklarına aktarması için bugünden zihinlerinde güzel hatıralar bırakmak. Çünkü bu günler bizim için önemli. Başı rahmet, ortası rahmet ve sonuda ramazanla birlikte kurtuluş olan 3 ayları yaşıyoruz. Bugün Regaip kandili ve akşam kandili icra edeceğiz. Çocuklarımız bugün şivlilikle aslında hem hediyelerini alıyorlar hem de tüm Konya'da kandil tebriği gerçekleştiriyorlar. Buraya gelmeden önce şöyle sokaklara bir uğradım, yeniden yetmişe herkes adeta Konya'da bu bayramı birlikte yaşıyorlar. İslam Alemiolarak barışa huzura, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardayız. Bizim çocuklarımız burada gönüllerince eğlenirken sokaklarında güvenle, hem anne babalarıyla, hem arkadaşlarıyla bu bayramı yaşarken, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyasında derin acılar var. Bu vesileyle bu 3 ayların özellikle Filistin'deki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını, oradaki çocukların da 3 ayları ve diğer mübarek günleri, her gününü bir bayram havasında geçirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm İslam Aleminin duası bu gece ve bu aylar boyunca tüm dünyadaki mağdur ve mazlum insanlar için olacaktır. Duası en çok kabul olanlarda çocuklarımız. Bir taraftan onlara bu eğlenceyi bu güzelliğe aktaralım ama bir taraftan da bu işi niye yaptığımızı, 3 ayların ne anlama geldiğini, kandilin ne demek olduğunu ve tüm dünyadaki diğer çocukların ne yaşadığını mutlaka anlatalım diye buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Selçuklu Belediyemizde bunun birlikte artık geleneksel hale gelen bu Şivlilik Bayramında çocuklar için birçok etkinlik, hediyeler ve aileler için de onlarca konferans ve söyleşi var. İnşallah pazar akşamına kadar Konya'dan herkesi Şivlilik Bayramı'nıza Selçuklu Kongre Merkezine davet ediyorum. Başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan değerli milletvekillerimize, protokol üyelerimize teşekkür ediyorum. Ama en önemli teşekkür sizlere. Çocuklarınızın elinden tutup bu güzelliği yaşamak için buraya geldiğiniz Allah hepinizden razı olsun. 3 aylarımız mübarek olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Özer: En büyük mutluluk çocuklarımızın yüzünün gülmesine vesile olmak





En büyük mutluluğun çocukların yüzlerindeki tebessümü görmek olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer : “Şivlilik dediğimiz zaman, her birbirimizin doğal olarak geçmişindeki , çocukluk anıları aklımıza geliyor. Az önce de ifade edildi. bir gece öncesinden fener adayı yapılır ondan sonra da heyecandan o gece uyumak bile mümkün olmazdı. Sabah erken saatlerde arkadaşlarla bir araya gelip en yakın komşularımızda başlamak üzere mahalledeki bütün kapılar çalınırdı. Konya'nın güzel geleneği bu güzel kültürü bugün de devam ediyor. Nesilerden nesillere taşınıyor ve bu rengarenk güzelliğin bir parçası olarak da birkaç senedir Büyükşehir Belediyemiz ve Selçuklu Belediyemiz Selçuklu Kongre Merkezi’nde yeni bir kimlik ve yaşatmaya devam ediyorlar. Çocuklarımıza hediyelerin verildiği farklı stantların oluşturulduğu bazı STK’ ların işin içerisine dahil edilerek söyleşilerin, tiyatroların yapıldığı çok daha güzel bir organizasyonla da şehir de renklenmiş oldu. Beş gün boyunca devam edecek. Ben bütün hemşehrilerimizi çocuklarla beraber bu güzelliğin bir parçası olmayan davet ediyorum. Hepinizin bildiği gibi bu güzelliği yaşarken kalbimizin bir yanı hep buruk maalesef dünyanın farklı yerlerinde , özellikle de Gazze’deki çocuklar bizim çocuklarımız kadar şanslı değiller. Bizler bu bilinçle bu şuurla bunu hayatımızın bir önceliği olarak taşıyarak bu bilinçle gayret ederek bütün dünyaya barışı, güzelliği getirmek için çaba sarf etmeliyiz. Bizler de Türkiye yüzyılından daha güçlü bir Türkiye ile beraber dünyanın her köşesine barışı, adaleti mutluluğu getirebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha bu güzellikleri bize yaşattığı için Büyükşehir Belediye başkanımıza Selçuklu Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyor, Regaib Kandili’nin şehrimize, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı: Bu güzel organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum





Çocukların gözünün pırıl pırıl ışıldadığı şivlilik heyecanının, mutluluğunun aleni bir şekilde görüldüğü bir günü yaşadıklarını söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı,“ Yani bu güzelliği görüp de çocukluğuna gitmeyen zannediyorum yoktur. Şivlilik bizim için, Konyalılar için hâlâ canlı, yaşatılan ve nesilden nesile aktarılmış çok güzel bir etkinlik. Tabii ki bir manası da var. O da mübarek 3 ayların başladığını aslında müjdeliyor. Ben bu güzel geleneğin yaşatılmasında ve böyle güzel bir organizasyonda emeği geçen başta Selçuklu Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün ilgili arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Şurada sıra bekleyen kardeşlerimizi görüyorum. Büyük bir heyecanla oyunlardaki sıranın kendilerini gelmelerini bekliyorlar. Gerçekten muazzam bir Şivlilik kutlaması olmuş. Tabii biz nasıl bu güzel organizasyonu 3 aylık kutlamak için çocuklarımıza, nesillerimize geleneklerimizi, örfümüzü, adetimizi, dinimizi aktarmak için kullanıyorsak yine aynı şekilde dünyanın dört bir yanında zulüm gören kardeşlerimizi bilhassa Filistin’li kardeşlerimizi de bu anlamda unutmamalıyız. Her birimiz çocuklarımıza, nesillerimize burada yaşananları anlatmalıyız ve ne kadar şanslı olduklarını, Allah’ın izniyle bu topraklarda büyüdükten sonra oradaki kardeşlerinin de kurtarıcısının kendileri olacakları bilincine ulaştırmalıyız. İnşallah Rabbim bu 3 ayları hepimiz için mübarek eder. Recep, Şaban ve Ramazan ayları bütün ümmet için kurtuluşa vesile olur diyorum. Tekrar güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ailelerimize, çocuklarımızla hoş geldiniz diyorum. 3 aylarımız mübarek olsun” dedi.





Şivlilik Çocuk Bayramı’nda etkinlik alanını gezen protokol heyetinde AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı yer aldı.



