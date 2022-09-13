Hayat Söğüt Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası vatandaşları ve öğrencileri bekliyor
AKTÜEL

Söğüt Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası vatandaşları ve öğrencileri bekliyor

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Ertuğrul Gazi Camii ve Ertuğrul Gazi Darülkurrası’nın hizmete açıldığını söyleyerek, "Cami ve darulkurra, ibadet etmek isteyen vatandaşları ve Kuran kursu eğitimi almak isteyen öğrencilerimizi bekliyor" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Söğüt Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası vatandaşları ve öğrencileri bekliyor
Söğüt Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde inşaatı biten Ertuğrul Gazi Camii ve Ertuğrul Gazi Darülkurrası geçtiğimiz hafta sonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç’in katılımıyla açıldı. Cami hakkında bilgi veren İl Müftüsü Ali Erhun, "2020 yılında temeli atılan Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası inşaatında sona gelindi.

741. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri çerçevesinde açılışını gerçekleştirdik. Cami ve darülkurra kapılarını, ibadet etmek isteyen vatandaşlara ve Kuran kursu eğitimi almak isteyen öğrencilere açtı. Törene katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç’in dua ederek cami ve darülkkurra hakkında yetkililerden bilgi aldı. Açılışta başta bakanlarımız, valimiz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdür Vekili Cafer Tayyar Doymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü’ye teşekkür ederiz" dedi.

Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
FOTOĞRAF 12
Title
Ankara'nın Keçiören İlçesi'ndeki Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi üzerinde 11 yıl önce inşasına başlanan 6 katlı Esertepe Yeni Camii, yapım süresince dış mimarisinden kaynaklı gerek sosyal medyada gerekse görenler tarafından hayretle karşılandı.
Title
Apartman şeklinde görünümü olan cami, görenleri hayrete düşürürken 11 yıl boyunca yapımı tamamlanmamasıysa farklı bir gündem maddesi oluşturdu.
Title
Apartman şeklinde dizayn edilen caminin alt katları Kur'an kursları ve hafızlık faaliyetlerinde kullanılmak üzere planlandı.
Title
ESERTEPE YENİ CAMİİ 11 YIL ARDINDAN TAMAMLANDI

11 yıl boyunca mahalle sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği cami farklı nedenlerden ötürü uzun süre boyunca inşa edilemedi. Hayırseverler ve iş adamlarınca maliyeti karşılanarak inşasına hız verilen cami, nihayet 22 Haziran'da yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. 5 vakit namaz kılınmaya başlanan camiyi gören bölge halkıysa huzura erdi.
Title

\"BİTTİKTEN SONRA MAHALLEYE GÜZEL BİR ESER OLDU\"​​

Esertepe Yeni Camii hakkında değerlendirmelerde bulunan mahalle sakini Adnan Ardıç, “Esnafım burada. 2011'den beri devam ediyordu. Uzun sürdü sonra insanların yardımıyla bu hale geldi. Şu an bitmiş durumda. Önceden bitmişti ama dış cephesi biraz geç sürdü. Şu an orayı da bitirdiler. Mahalleye güzel bir havası oldu. Cami görünümünde değildi. Dış cephesi sıkıntılıydı. Bittikten sonra mahalleye güzel bir eser oldu” diye konuştu.
Title
Bir diğer mahalle sakini Mustafa Ekinci ise cami yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yaptırandan da yapandan da vesile olandan da Allah razı olsun. Çok iyi oldu. Esnafımızdan da Allah razı olsun. İlk önce hacı abi var, İsmail amcam var ondan Allah razı olsun. O çok yardımcı oluyor. Uzun sürmesi biraz maddi durumdan” ifadelerini kullandı.
Title
Nuray Kaya ise yapımın 10 yıldan fazla sürdüğüne dikkati çekerek, “10 yıldan fazla sürdü benim bildiğim kadarıyla. Yardım olmadığı için milletin yardımıyla bu kadar oldu. İbadet yapmak güzel bir duygu ama daha tamamlanmadı. Yardım olsa daha çabuk tamamlanır. Ben cami olarak görüyorum apartman olarak değil” dedi.
Title
Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor.
Title
Title
Title
Title
Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve sosyal medyada ilginç mimarisiyle dikkat çeken apartman şeklindeki Esertepe Yeni Camii'nin yapımı 11 yıl sonra tamamlandı.
Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Üst üste geçmiş halde bulundu.

​"İki CHP'li ismin ihracını istiyor"

Kimlik bilgileri tehlikede

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.