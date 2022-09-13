Söğüt Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası vatandaşları ve öğrencileri bekliyor

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Ekinci ise cami yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yaptırandan da yapandan da vesile olandan da Allah razı olsun. Çok iyi oldu. Esnafımızdan da Allah razı olsun. İlk önce hacı abi var, İsmail amcam var ondan Allah razı olsun. O çok yardımcı oluyor. Uzun sürmesi biraz maddi durumdan” ifadelerini kullandı.