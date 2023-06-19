|
Hayat

Sokakta kurban kesip atıklarını gömenlere 10 bin 319 lira ceza

Kurban Bayramı süresince park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ya da meydanlar gibi halka açık bölgelerde kurban kesimi gerçekleştirenlere 3 bin 36 lira, kesilen kurbandan kalan atıkları toprağa gömerek ortadan kaldırmaya çalışanlara ise 7 bin 283 liralık ceza kesilecek.

09:56 . 19/06/2023 Pazartesi
DHA
Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle, belediyelerce cezai işlem uygulanacak.

Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle, belediyelerce cezai işlem uygulanacak.

Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar, belediyelerin belirlediği kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek.

İdari para cezası


Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satışı ve kesimine uygun olmayan alanlarda kesim yapanlar ile buralarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda kurban atıklarının toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 4 bin 554 lira idari para cezası uygulanacak.

Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 1518 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki 'hayvanların kesimi'ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 15 bin 939 lira idari para cezası uygulanacak. Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle, belediyelerce cezai işlem uygulanacak.



#Kurban Bayramı
#kurban kesimi
#sokak
#cadde
#ev
#atık
#toprak
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL MEB açık lise kayıtları ne zaman?