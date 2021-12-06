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Solunum problemi şikayetiyle hastaneye gitmişti: Burnundan çıkan herkesi şoke etti

ABD'de burun tıkanıklığı nedeniyle hastaneye giden bir adamın burnundan diş çıktı. Yaşanan olay tıp dünyasında büyük bir şaşkınlığa neden olurken, acil toplantı kararı alan hekimler, kritik ameliyat sonucu adamın burnundaki dişi çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Solunum problemi şikayetiyle hastaneye gitmişti: Burnundan çıkan herkesi şoke etti
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ABD'nin New York eyaletinde meydana gelen olay, tıp literatürüne girdi. Uzun bir süredir burun tıkanıklığı şikayeti yaşayan adam, durumu dayanılmaz hal alınca doktora gitti. Doktorlar, yaptıkları ilk muayenenin ardından adamın burnunda daha önce karşılaşmadıkları bir manzarayla karşılaştı. Adamın burnunda tıkanıklığa neden olan şeyin diş olduğu ortaya çıktı.

Acil toplantı kararı alındı

  • Doktorlar, karşılaştıkları durumun ardından ne yapacaklarına karar vermek için acil olarak toplantı kararı aldı. Yapılan görüşmeler ve tetkikler sonucunda adamın hemen ameliyata alınması kararlaştırıldı. New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından 38 yaşındaki adamın burnundaki diş, başarılı şekilde çıkarıldı.

Tıp dergisine konu oldu

Tıp dünyasında daha önce eşine çok az rastlandığı belirtilen olay, New England Tıp Dergisi'nde de yayınlandı. Dergideki yazıda, "Hasta birkaç yıldan bu yana burun tıkanıklığı yaşadığını belirtti ancak daha önce yüz travması ya da başka bir anormallikle karşılaşmadığını anlattı. İlk muayenenin ardından buruna takılan kamera sayesinde, burunda olmaması gereken bir diş parçası tespit edildi. Bu parça başarılı ameliyat sonucu alındı" ifadelerine yer verildi.

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