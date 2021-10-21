Hayat Somalili turist takside düşürdüğü saç ektirme parasına kavuştu
AKTÜEL

Somalili turist takside düşürdüğü 'saç ektirme' parasına kavuştu

Norveç'ten saç ektirmek için Türkiye'ye gelen Somalili Abdırısaq Abdırashıd'ın takside düşürdüğü, içinde 2 bin 250 euro (24 bin TL) bulunan cüzdanı, sürücü Ergül Yılmaz tarafından Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nda teslim edildi. Oda Başkanı Mehmet Yiğiner, taksicilerin turistleri dolandırdığı, fazla ücret aldığı haberlerini duyarken, Ankara'da taksici esnafının işini düzgün yaptığının bir kez daha ispat edildiğini söyleyerek, Yılmaz'ı cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Somalili turist takside düşürdüğü saç ektirme parasına kavuştu
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, sürücü Ergül Yılmaz ve Somalili Abdırısaq Abdırashıd.

Norveç’te tekstil firmasında şoför olarak çalışan Somalili Abdırısaq Abdırashıd (31), hem saç ektirmek hem de gezmek için İstanbul'a geldi. Abdırashıd, 3 gün önce de Ankara'da bulunan arkadaşının yanına geldi. Abdırashıd, önceki akşam Kızılay’dan arkadaşının Abidinpaşa’daki evine gitmek için bindiği takside, içinde saç ektirmek için biriktirdiği 2 bin 250 euro bulunan cüzdanını düşürdü.

  • Abdırashıd, polise başvururken, taksi şoförü Ergün Yılmaz (48) da para ve kart dolu cüzdanı bulunca Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na teslim etti. Oda yönetimi de durumu polise bildirince cüzdan, esnaf odasında taksi şoförü ile bir araya gelen Abdırashıd'e teslim edildi.

'İNSAN OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, örnek davranışı dolayısıyla Ergül Yılmaz'ı cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Yılmaz, cüzdanı sahibine verdiği için mutlu olduğunu belirterek, insanlık vazifesini yerine getirdiğini söyledi. Yılmaz, "Biz önce insan olarak sonra esnaf olarak üstümüze düşen görevi yaptık. Cüzdanı iade etmek için odamıza getirdik. İnsanlık görevimi yaptığım için durağım ve kendi adıma mutluyum" dedi.

  • 3 çocuk babası Abdırısaq Abdırashıd, cüzdanı kaybettiğinde büyük şok yaşadığını belirterek, "Parayı kaybettiğimde herkes gibi ben de şaşırdım. Arkadaşımla beraber karakola gittik. Ankara Şoförler Odası Başkanı ve cüzdanımı teslim eden şoför ağabeye teşekkür ederim" diye konuştu.

Oda Başkanı Mehmet Yiğiner ise "Cüzdanın sahibinin özellikle turist olması bizi daha da heyecanlandırdı. Türkiye’nin belirli illerinde turistlerle ilgili olumsuz haberleri görüyoruz. Bizim taksicilerimizin turistleri dolandırdığı, onlardan fazla ücret aldığı gibi haberleri duyuyoruz. Biz de üzülüyor mahcup oluyoruz. Ankara'daki taksici esnaflarımız gerçekten helal para kazanan işini düzgün yapan ahlaklı insanlar. Bunu bir kez daha ispat ettiler. Bu ahlaklı davranışından dolayı taksici kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kendisini ödüllendirdik hem plaket takdim ettik hem de cumhuriyet altınıyla kendisini ödüllendirdik" dedi.

Yolda 15 bin lira buldu kendi düşürmüş gibi yaptı
GÜNDEM
Yolda 15 bin lira buldu kendi düşürmüş gibi yaptı

Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
FOTOĞRAF 6
Title
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde evinden bir fırına simit almak için çıkan Nizamettin Kaya, yolda yürürken çöp konteynırının yanında içi nakit para ve ziynet eşyası dolu bir çanta buldu.
Title
\"İnsanlık ölmemiş\" dedirten Kaya, konteyner yanından aldığı çantayla çevre esnafı tek tek gezerek sahibine ulaşmak istedi. Kendisi çözüme ulaşamayınca da önce bölgede görevli bekçilere, ardından polise haber verdi.
Title
\"İyi insanlar çok var. Ancak böyle olaylar iyi insanlara çok az denk geliyor\" diyen Nizamettin Kaya, “Sabah eşime simit almak için evden çıktım. Fırına doğru yürürken yerde bu çantayı buldum. Cadde üzerinde bulunan dükkanları dolaşarak sahibini sordum. Sonrasında bekçi arkadaşların yanına geldim. Bekçi arkadaşlarla beraber çantayı açtığımızda içinde bir miktar para ve altın olduğunu gördüm. Asıl sahibini bulmak için miktarını söyleyemiyorum. Ancak tahminime göre yüklü miktarda altın ve para var. Çantayı polislere teslim ediyoruz. İyi insanlar hayatımızda var. Ancak böyle olaylar. iyi insanlara çok az denk geliyor” ifadelerini kullandı.
Title
Nizamettin Kaya, içi para ve ziynet eşyası dolu çantayı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
Title
Title
Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
Bursa'da fırından simit almaya giderken çöp konteyneri yanında içi para ve ziynet dolu çanta bulan vatandaş "insanlık ölmemiş" dedirtti. Polis ekipleri çok sayıda bilezik ve yüklü miktarda nakit para bulunan çantanın sahibini arıyor.
Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Rusyada 11ler belli oldu

Rusya'da 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.