Somut olmayan 180 kültür mirası daha envantere kaydedildi Somut olmayan 180 kültür mirası daha envantere kaydedildi: Toplam sayı 294 oldu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne 180 unsur daha kaydedildi, toplam sayı 294’e ulaştı. Klasik Türk süsleme sanatlarından dokuma sanatı geleneklerine, geleneksel çalgı yapım ve icracılığından çocuk oyun ve oyuncakları geleneklerine, geleneksel sporlardan misafir ağırlama geleneklerine ve Türk mutfak kültüründen geleneksel seyirlik sanatlara kadar oldukça geniş bir yelpazede 180 kültürel ve sanatsal değer ulusal envantere eklendi.

Haber Merkezi 15 Aralık 2020, 11:40 Son Güncelleme: 15 Aralık 2020, 11:54 DHA