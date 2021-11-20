Hayat Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
AKTÜEL

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika: Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı! Kadir İnanırın hastalığı ne?
Kadir İnanır

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli’ye getirildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

  • Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YÜZDE 80 FELÇ RİSKİ TAŞIYOR

Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.

'Kadir İnanır uyanır uyanmaz Afrin'i sordu'
HAYAT
'Kadir İnanır uyanır uyanmaz Afrin'i sordu'
Alanyada tek gol var

Alanya'da tek gol var

​​Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Sürücüler dikkat

Sürücüler dikkat

​Fahri müfettişin yazdığı cezaya yargıdan ret.
İçişleri Bakanı Soyludan İdlib sınırındaki hudut karakoluna ziyaret

​20 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca: İki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.