Hayat Son Hattatlar Millet Kütüphanesinde
AKTÜEL

‘Son Hattatlar' Millet Kütüphanesi'nde

İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın “Son Hattatlar” kitabı araştırmacılara kaynak olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin “Nadir Eserler” bölümünde yerini aldı. İnal'ın eseri, Ketebe Yayınları'ndan çıktı.

Haber Merkezi İHA
Millet Kütüphanesi.
Millet Kütüphanesi.

Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, musikişinasları ve hattatları üzerine kaleme aldığı biyografilerle tanınan İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın (1871-1957) “Son Hattatlar” kitabı Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'ya teslim edildi. Millet Kütüphanesi “Nadir Eserler” bölümünün raflarında yerini alan eser, çok sayıda araştırmacıya da önemli bir kaynak olacak. İlk baskısı 1955 yılında yapılan ve yazarın “Kemâlü'l-Hattâtîn” ismini verdiği kitap, 1788 yılından itibaren yetişmiş Osmanlı hattatlarının ayrıntılı yaşam öykülerini ve eserlerinden örnekleri içeriyor.

  • Ketebe Yayınları'nın yeni dizisi “İbnülemin Külliyatı”nın ilk kitabı olan “Son Hattatlar”, M. Uğur Derman'ın danışmanlığında Mahmut Sâmi Kanbaş tarafından yayına hazırlandı. 1955'teki ilk baskısı referans alınarak ve yeni hatlarla zenginleştirilerek yepyeni bir tasarımla hazırlanan eser, yeni edisyonuyla hat sanatına gönül verenler için koleksiyonluk bir eser olma özelliği taşıyor.

Hattatlardan 2021’e selam
HAYAT
Hattatlardan 2021’e selam

Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş hattatların isimleri, resimleri, hatt-ı destleri bu eserle hayat buluyor.

“Son Hattatlar”da, İbnülemin Mahmud Kemal'in kaynaklardan ulaştığı yahut bizzat tanıştığı 11'i kadın olmak üzere 329 hattata yer veriliyor. Kitap, güzel yazı sanatımıza hizmet etmiş sanatkârların hal tercümelerini, fotoğraflarından yola çıkılarak bu baskıya özel çizilmiş portrelerini ve seçme eserlerinin birer fotoğrafını ihtiva ediyor. Bu sayede, Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş hattatların büyük bir kısmı sadece ketebe kaydında bir isim olmaktan kurtuluyor; isimleri, resimleri, hatt-ı destleri İbnülemin'in bu eserinde hayat buluyor.

  • Son derece zengin bir muhtevaya sahip “Son Hattatlar”, Osmanlı yazı medeniyetinin muhteşem tablolarından birini oluşturan hat sanatının kalem güzellerini olanca güzellikleriyle gözler önüne seriyor. Sülüs, Nesih, Celi, Talik ve Rika tarzı yazı usullerinde levha yazmış hattatlar, bu başlıklar içinde üslupları da dahil edilerek anlatılıyor. Eserin içinde yalnızca hal tercümeleri ve eserlerinden örnekler değil, hattatlara dair güzel menkıbeler de yer alıyor.

Hattatların kutbu iki özel sergide
HAYAT
Hattatların kutbu iki özel sergide

Hat sanatına ilgisi olmayanlar da ilginç anekdotlar bulabilir

İbnülemin Mahmud Kemal'in bütün biyografik eserleri aynı zamanda otobiyografik eser niteliğinde olduğu için, hat sanatına ilgisi olmayanlar da bu kitapta son devir bir İstanbul efendisinin hayatına, ikili ilişkilerine, siyasi hatıralarına, kitap kültürüne dair ilginç anekdotlar bulabiliyor.

  • Son Hattatlar'ın güncellenmiş bu yeni basımında, önceki baskıların maddi koşullar sebebiyle izin vermediği fakat bugün mümkün olan, hat levhalarının renkli olarak basılması ve siyah beyaz silik hattat fotoğraflarının çizilmesi gibi bir takım değişiklikler yapıldığı da görülüyor.

632 sayfadan oluşan, özel kâğıda renkli baskılı ve bez ciltle kaplı “Son Hattatlar”, koleksiyonluk prestij bir eser olarak özel okuyucularını bekliyor. Kitap, seçkin kitapçılardan temin edilebileceği gibi, ketebe.com, birlikte.com.tr, kitapyurdu.com, dr.com.tr gibi internet satış sitelerinden de satın alınabilir.

Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı
FOTOĞRAF 15
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Özçay, Ayasofya'ya gelerek tasarımını yaptığı caminin tabelasında yer alan hattını inceledi.
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Eserini inceledikten sonra açıklama yapan Özçay, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının Müslümanlar için çok önemli bir hadise olduğunu söyledi.
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Özçay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının müminleri çok mutlu ettiğini belirterek, Biz de camiye dönüştürülmesinden çok mutlu olduk diye konuştu.
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Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi haberini ilk duyduğunda tarihe not düşmek maksadıyla caminin ismini yazmak istediğini anlatan Özçay, şöyle devam etti:
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Bunun için hemen işe koyuldum. Ama bunu herhangi bir şahıs veya mercinin talebi üzerine yapmadım. İlk tecrübemi yapıp, sosyal medyada ve çevremle paylaştım. Çok güzel geri dönüşler aldım. Ardından Ayasofya'nın ismi üzerinde alternatifleri inceledim. İkinci kompozisyonumu yapıp, onu da sosyal medyada ve dostlarımla paylaştım. O daha çok beğenildi. Bu arada yakın çevremle paylaştığım çalışma Sayın Cumhurbaşkanımıza da ulaşmış ve onun beğenisine nail olmuş. Cumhurbaşkanımız Ayasofya'nın isminin, tapusunda geçtiği şekliyle yazılmasını irade buyurmuşlar. Bunun üzerine aracılar beni aradılar ve konuyu bana ilettiler. Cumhurbaşkanımızın istediği şekilde üçüncü istif için çalışmaya başladım. Geceli gündüzlü yaklaşık bir aylık bir çalışmanın ardından yeşil mermer levhada yer alan istif ortaya çıktı.
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Özçay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına, şehir dışında olduğu için katılamadığını ve eserini ilk kez canlı olarak görünce ayrı bir heyecan duyduğunu anlattı.
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Her sanatçının hayatını derinden etkileyen hadiselerin olduğunu dile getiren Özçay, Benim sanat hayatımdaki en önemli eserlerim Kabe-i Muazzama'ya yazdığım yazılardır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin isminin yeraldığı mermer levhayı tasarlamak da benim için apayrı bir hatıra oldu. Bana bu iki güzel işi nasib eden Rabb'ime şükrediyorum. Mutluluğumu ifade etmek zor. Bu ancak yaşamakla anlaşılabilir. Benim için büyük bir lütuf. İnşallah tarihe bir not düşürmüş oluruz ifadelerini kullandı.
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Özçay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi mermer levhasındaki hattı tasarladıktan sonra çok sayıda kişinin kendisini arayarak tebrik ettiğini aktardı.
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Her sanatçının işini samimi ve ciddiyetle ve karşılık beklemeden yapması halinde mutlaka ödüllendirileceğini anlatan Özçay, şunları söyledi:
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Eğer bir menfaat bekleyerek bir şey yapmaya kalkarsanız muvaffak olamazsınız. Bunu gönülden yapmanız lazım. O zaman Cenab-ı Hak sizi ödüllendiriyor. Ben bunu sanat hayatımda hep yaşadım. Ayasofya ismi de böyle oldu. Yoksa ben bu çalışmaya başlarken 'levham buraya asılsın' diye yazmadım. Tarihe not düşmek için böyle bir çalışma yaptım. Ama bu şekilde de taçlanmış oldu. Kendimi çok mutlu ve bahtiyar hissediyorum.
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Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin isminin mermer levha tasarımını yapan Hattat Mehmet Özçay "Benim sanat hayatımda en önemli eserlerim Kabe-i Muazzama'ya yazdığım yazılardır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ismini yazmak da benim için büyük bir ayrıcalık ve mutluluk kaynağı oldu" dedi.
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