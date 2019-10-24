Sonbaharın gelmesiyle fotoğrafçıların uğrak noktası olan Şile'de foto safarinin tam zamanı

Karadeniz kıyısında bulunan, şelaleleri, ormanları, dereleri, yeşil alanları ve temiz havası sebebiyle İstanbulluların sıkça tercih ettiği Şile; 2 Kasım’da Foto Safari’ye ev sahipliği yapacak. Yanınıza fotoğraf makinenizi, spor ayakkabınızı alın ve Sonbahar’da doğanın muhteşem değişimine tanık olun!

Sonbaharın Şile’de bir başka güzel

Muhteşem Sonbahar manzaraları, sarıdan kızıla değişen olağanüstü renk cümbüşüyle, köyleri, dereleri, şelaleleri, ormanıyla Şile Belediyesi muhteşem bir etkinlik gerçekleştiriyor.

Şile limanı

İstanbul’un doğaya açılan kapısı Şile’yi keşfetmek için, el değmemiş pek çok doğal güzellikleri, flora ve fauna zenginliğiyle, kültürüyle, Şile beziyle, Şile palamuduyla, köyleriyle, foto safari için oldukça elverişli bir ilçe. Bu amaçla başta Şile’nin bu eşsiz güzelliklerini tanıtmaya yönelik çalışmalar yapan Şile Belediyesi, Türkiye’nin birçok ilinden fotoğrafçıyı Şile’yi keşfetmeye davet ediyor.

İlk defa yapılacak

Şile’de ilk defa yapılacak olan Foto Safari turuna ünlü fotoğraf sanatçıları Adem Barış ve Mehmet Kıralı eşlik edecek. Şile’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılacağı etkinlikte, İstanbul’un karmaşasından ve gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe zaman geçirilecek ve Şile fotoğraflar ile ölümsüzleşecek.

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