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Hayat Sosyal medya bu kediyi konuşuyor Eski sahiplerini bulmak için yedi hafta boyunca kilometrelerce yol gitti
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Sosyal medya bu kediyi konuşuyor: Eski sahiplerini bulmak için yedi hafta boyunca kilometrelerce yol gitti

İngiltere’de yaşayan Garfield isimli turuncu tekir kedi, eski sahiplerini bulmak için yeni evinden kaçtı. Yaklaşık yedi hafta süren 65 kilometrelik bir yolculuğun ardından 3 yaşındaki erkek kedi amacına ulaştı. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Diğer
Garfield, eski sahiplerini bulmak için yedi hafta boyunca kilometrelerce yol gitti.
Garfield, eski sahiplerini bulmak için yedi hafta boyunca kilometrelerce yol gitti.

Başkent Londra’nın kuzeyinde yer alan Shillington bölgesinde yaşayan Neil (53) ve Lease (43) Payne adlı çift, çocukları evden ayrıldıktan sonra doğumundan beri baktıkları Garfield adlı kediyi yeniden sahiplendirmeye karar verdi.

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Kediyi kapının önünde buldu

NTV'nin haberine göre; Ancak üç ayındaki turuncu tekir, 20 Haziran’da Londra’nın Enfield mahallesindeki yeni evinden kaçtı. Üç çocuk babası Neil Payne geçen hafta Garfiael’i kapısının önünde görünce hayatının en duygulu anlarından birini yaşadı.

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Gözyaşlarına hakim olamadı

Yaşadığı duygunun tarifinin olmadığını söyleyen Payne, “İnanılmazdı. İlk önce onun olduğuna inanamadım. Bana bakıyordu, ağlamaya başladım. Ardından Lease’in üzerine zıpladı. Bizi bulmak için 65 kilometre kat etmişti. Muhteşemdi” ifadelerini kullandı. Neil’in eşi Lease ise “Onun yeri bizim yanımız. Bu olay onunla sonsuza kadar birlikte olmamız gerektiğini kanıtladı. Onu yeni sahiplerine geri göndermeyeceğiz” dedi.

  • Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardındandan ise Garfield bir anda gündem oldu. Yüzlerce kullanıcı Payne çifti ve Garfield'a iyi dileklerini iletti.

Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin meşhur kedisi ’Gli’ camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor.
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Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
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Gli, 2004 yılında Ayasofya'da dünyaya geldi.
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ABD eski Başkanı Barack Obama’nın onu sevmesiyle bir anda hem ülkemizde hem de dünya gündemine yerleşen Gli şu anda 16 yaşında.
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Aslında ismi Gri’ydi ama şaşı olduğunu fark edince şakayla ismi Gli’ye döndü.
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Gli için acaba içinde bir imparatoriçe mi yaşıyor diye düşünebilirsiniz.
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Duruşuyla bakışıyla hakimiyetiyle çok farklı bir kedi.
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Gli’nin Ayasofya kültür envanterinde yer alıyor.
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İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:
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Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi" unvanını elinde bulunduruyor. İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:


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