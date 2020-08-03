Sosyal medya bu kediyi konuşuyor: Eski sahiplerini bulmak için yedi hafta boyunca kilometrelerce yol gitti

Garfield, eski sahiplerini bulmak için yedi hafta boyunca kilometrelerce yol gitti.

Başkent Londra’nın kuzeyinde yer alan Shillington bölgesinde yaşayan Neil (53) ve Lease (43) Payne adlı çift, çocukları evden ayrıldıktan sonra doğumundan beri baktıkları Garfield adlı kediyi yeniden sahiplendirmeye karar verdi.

HAYAT Müziği duyan yüzlerce kedi yemeğe koşuyor

HAYAT Kediler kültürümüzün parçası

Kediyi kapının önünde buldu

NTV'nin haberine göre; Ancak üç ayındaki turuncu tekir, 20 Haziran’da Londra’nın Enfield mahallesindeki yeni evinden kaçtı. Üç çocuk babası Neil Payne geçen hafta Garfiael’i kapısının önünde görünce hayatının en duygulu anlarından birini yaşadı.

GÜNDEM Mucize kedi: Depremden 12 gün sonra çıkarıldı

GÜNDEM 18 yıldır Ayasofya’da yeniden meşhur oldu: Cemaat dünyaca ünlü kedi Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor

OYNAT 00:46 E-5'te kedi kurtarma operasyonu: Sol şeritte giderken durup kediyi arabasına aldı D-100 karayolunu kesen bir kadın sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Gözyaşlarına hakim olamadı

Yaşadığı duygunun tarifinin olmadığını söyleyen Payne, “İnanılmazdı. İlk önce onun olduğuna inanamadım. Bana bakıyordu, ağlamaya başladım. Ardından Lease’in üzerine zıpladı. Bizi bulmak için 65 kilometre kat etmişti. Muhteşemdi” ifadelerini kullandı. Neil’in eşi Lease ise “Onun yeri bizim yanımız. Bu olay onunla sonsuza kadar birlikte olmamız gerektiğini kanıtladı. Onu yeni sahiplerine geri göndermeyeceğiz” dedi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardındandan ise Garfield bir anda gündem oldu. Yüzlerce kullanıcı Payne çifti ve Garfield'a iyi dileklerini iletti.