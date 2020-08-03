Sosyal medya bu kediyi konuşuyor: Eski sahiplerini bulmak için yedi hafta boyunca kilometrelerce yol gitti
İngiltere’de yaşayan Garfield isimli turuncu tekir kedi, eski sahiplerini bulmak için yeni evinden kaçtı. Yaklaşık yedi hafta süren 65 kilometrelik bir yolculuğun ardından 3 yaşındaki erkek kedi amacına ulaştı. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.
Başkent Londra’nın kuzeyinde yer alan Shillington bölgesinde yaşayan Neil (53) ve Lease (43) Payne adlı çift, çocukları evden ayrıldıktan sonra doğumundan beri baktıkları Garfield adlı kediyi yeniden sahiplendirmeye karar verdi.
Kediyi kapının önünde buldu
NTV'nin haberine göre; Ancak üç ayındaki turuncu tekir, 20 Haziran’da Londra’nın Enfield mahallesindeki yeni evinden kaçtı. Üç çocuk babası Neil Payne geçen hafta Garfiael’i kapısının önünde görünce hayatının en duygulu anlarından birini yaşadı.
Yaşadığı duygunun tarifinin olmadığını söyleyen Payne, “İnanılmazdı. İlk önce onun olduğuna inanamadım. Bana bakıyordu, ağlamaya başladım. Ardından Lease’in üzerine zıpladı. Bizi bulmak için 65 kilometre kat etmişti. Muhteşemdi” ifadelerini kullandı. Neil’in eşi Lease ise “Onun yeri bizim yanımız. Bu olay onunla sonsuza kadar birlikte olmamız gerektiğini kanıtladı. Onu yeni sahiplerine geri göndermeyeceğiz” dedi.
Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardındandan ise Garfield bir anda gündem oldu. Yüzlerce kullanıcı Payne çifti ve Garfield'a iyi dileklerini iletti.