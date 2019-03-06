Hayat Sosyal medya fenomeni sokak kedisini zorla eve kapattı
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Sosyal medya fenomeni sokak kedisini zorla eve kapattı

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a hayvanseverlerden tepki yağıyor. Toprak, erkek kedisiyle çiftleşsin diye mama ile kandırarak eve dişi sokak kedisi getirdi. Bir de bunu sosyal medya hesabından paylaşınca ortalık ayağa kalktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nilay Toprak
Nilay Toprak

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, erkek kedisiyle çiftleşsin diye mama ile kandırarak eve dişi kedi getirince hayvanseverlerin tepkisini aldı.

Toprak'ın çektiği videoda, mutfağının penceresine gelen bir kediyi mama ile kandırarak evine aldığını ve kendi kedisi ile çiftleşmeye zorladığını anlatan Toprak'a, çektiği video da ise şu ifadeleri kullandı:

  • "Mutfağımdaki camı açmamla kedi geldi. Bizim Yoldaş da miyavlamaya başladı. Ben de gittim yaş mama aldım. Yaş mamayı kediye doğru götürüp onu yavaş yavaş içeri aldım sonra camı kapattım. Evet birazcık vidan azabı çekiyorum. Dünden beri o perdenin arkasından çıkmadı. Zaten sokakta pek çok kediyle çiftleşiyorsun neyin nazı bu. Araştırdım bir kaç gün böyle tıslayacaklar ama eninde sonunda birlikte olacaklar. 3 gün-4 gün tutacağım onu."

Toprak, aldığı tepkiler üzerine kedisinin kısır olduğunu dile getirdi. Kısır kedisini neden çiftleştirmeye çalıştığı ise merak konusu.

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