Hayat Sosyal medya Halit Amcanın sevgisini konuşuyor
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Sosyal medya Halit Amca'nın sevgisini konuşuyor

Sivas’ta yaşayan Halit Yıldız bir yıl önce geçirdiği kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden eşi Hatice Yıldız’a duyduğu özlem ve sevgi ile sosyal medyada fenomen oldu. Her cuma eşinin mezarını ziyaret eden Halil Yıldız, eşiyle dertleştiğini ve ona kavuşmak için gün saydığını söyledi.

Haber Merkezi IHA
Eşinin mezarını her cuma ziyaret eden Mehmet Yıldız, içini döktüğünü ve eşiyle dertleştiğini anlattı.
Eşinin mezarını her cuma ziyaret eden Mehmet Yıldız, içini döktüğünü ve eşiyle dertleştiğini anlattı.

Sosyal hesaplarında sürekli ölen eşi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Halit Yıldız, eşine duyduğu özlem ve sevgiyi diye getiriyor. Okuyanları da yasa boğan paylaşımlar Sivas'ta yaşayan Halit Yıldız’ın kısa sürede takipçi sayısını 60 bine ulaştırdı. Paylaşımları görenler Yıldız’a ulaşıp üzüntüsünü paylaşarak kendisine destek oluyor.

Ölen eşini unutamıyor

Yıldız, vefatının ardından bir yıl geçmesine rağmen ölen eşini unutamadığını belirtip, "33 yıllık evliydik. Çok mutluyduk, çok huzurluyduk, ağladık beraber, güldük beraber, eğlendik beraber. Birbirimize karşı herhangi bir küskünlüğümüz hiç olmadı. Beni hiç bırakmamıştı ama şimdi bıraktı. Onsuz yaşanmıyor. Onu çok fazla özlüyorum. Her tarafta gözümün önünde. Çok seviyordum onu oda beni çok seviyor" dedi.

'Her cuma gelip içimi döküyorum'

Yıldız, eşi olmadan geçen her günün hesabını tuttuğunu belirterek, "Vefat edeli 384 gün oldu. Her cuma günü gelip gülümün mezarını ziyaret ediyorum. Buraya gelip içimi döküyorum. Onları da sosyal medyada yazıyorum. Arkadaşlar bu yazdıklarımı sosyal medyada görmüşler. Bayağı bir çoğunluk oldular. Bana bayağı destek oldular. Güzellikler oldu. Beni takip eden arkadaşlarımdan da Rabbim razı olsun. Ben hepsini seviyorum" ifadelerini kaydetti.

Kendi mezarını eşinin ayaklarının dibine yaptı

Yıldız, kendisinin eşinin ayaklarının altına layık olduğunu düşünerek kendi mezarını da eşinin ayaklarının dibinde hazırlattığını söyledi. Yıldız, "Kendi mezarımı da onun ayaklarının dibinde yaptırdım. Çünkü ben onun ayaklarının altına layığım. Hayatta olsaydı asla bunu kabul etmezdi. Sen benim baş tacımsın derdi. Ben onun ayaklarının altının kölesiyim" dedi.

Gençler tarafından ziyaret ediliyor

Halit Yıldız’ın paylaşımlarından etkilenerek onun üzüntüsünü paylaşan gençler, eşinin mezarında Yıldız ile buluşuyor. Yıldız’ın cuma günleri eşinin mezarını ziyaret ettiğini bilen gençler bugün mezarda Yıldız ile bir araya gelip acısını paylaştı. Yanlarında getirdikleri çiçekleri mezara ekip mezarı süsleyen gençler adına açıklama yapan Bekir Tağızade, "Biz Halit amcamızı sosyal medyadan tanıyoruz. Eşine olan sevgisi ve özlemini de sosyal medyadan öğrendik. Biz Halit amcamızı sevdiğimiz için bugün gençler olarak mezarda yanına geldik, çiçek dikerek mezarını süsleyeceğiz. Halit amcamızı bu kadar sevmemizin nedeni; eşine göstermiş olduğu sevgi ve vefadır. Bizler de kendisini örnek alıyoruz" şeklinde konuştu.

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Sivaslı Halit Yıldız eşinin mezarında çektiği fotoğraflarla sosyal medyada gündeme oturdu. Halit Yıldız bir yıl önce geçirdiği kanser hastalığı sonucu eşi Hatice Yıldız'ı kaybetti. Yıldız eşine duyduğu özlem ve bitmek bilmeyen sevgisi ile bir anda sosyal medyada fenomen oldu. Eşinin mezarında çektiği görüntüleri ile, takipçi sayısı bir haftada 60 bin'i geçti. Paylaşımları görenler Yıldız'a ulaşıp üzüntüsünü paylaşarak kendisine destek oluyor.


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