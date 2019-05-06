Sosyal medya susmuyor

Daha önce Adana’da 3 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakasından sonra ‘Cinsel istismara idam’ başlığıyla imza kampanyası düzenleyen ve 1 milyon 200 bini aşkın imza toplayan Berk Can Doğan’ın girişimleriyle hayata geçirilen video çalışmasında Zehra Nurca (Oyuncu) - Barboros Dikmen ( Oyuncu-Fenomen) - Bülent Mert (Oyuncu-Fenomen) - İsmail Baki Tuncer ( Komediyen - Oyuncu) - Nilay Toprak (Oyuncu-Fenomen) - Ferdi Kurtuldu ( Aktör - Oyuncu ) - Gökhan Burak Gürsoy ( Oyuncu – Sunucu) yer aldı.

VİDEO OKULLARDA İZLETİLDİ

Bir istismar vakası yaşandıktan sonra toplumun reaksiyon gösterdiğini ancak 2-3 gün sonra sürecin normalleştiğini anlatan Doğan, “Sanki hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ediliyor. Ancak mağdur ve ailesi için ise zulüm hiç bitmiyor. Çocuklarımızın bu konuda ciddi şekilde bilinçlenmeye ihtiyacı var. Unutma- unutturma diyerek bunu sağlamak, çocuklarımızın kendilerini koruması için bilinçlenmesine katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Doğan videonun, Antalya Konaklı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - İstanbul Medine Tayfur Sökmen Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Ordu Perşembe Meslek Lisesi - Kahramanmaraş Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerden izin alınarak öğrencilere izletildiğini açıkladı.

“BAŞIN SIKIŞIRSA TANIDIĞA GİT”

Çocukken günlerinin sokakta geçtiğini ifade eden Doğan, “Akşam ezanına kadar oynanan saklambaçlarda, mahalle maçlarında biz çocuklar sokakların baş kahramanıydık. Annem her sabah okula gidişimde , balkona çıkar arkamdan bakardı ama bu bana yada insanlara güvensizliğinden değil yüreğindeki sevgiden kaynaklanırdı. Ben çocukken ne gecenin karanlığından ne mahalemin insanından korkardım. Sonsuz bir özgürlüğümüz ve huzurumuz vardı. Sokaktan geçen bir abi bana sıcacık gülümser saçlarımı severdi. Kapıda kaldığımda istediğim zili çalardım, teyzelerim karnımı doyururdu. Anne ve babam mahalleden zarar gelmez, başın sıkışırsa tanıdığa git derdi” dedi.

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GELECEĞİMİZİ TÜKETİYORUZ

Yaşanılanların toplum hafızasında derin yaralar açtığını söyleyen Doğan, “Şimdilerde çocukların önce özgürlüğünü sonra da huzurunu aldık. Eskiden kazanan hepimizdik kazanan sevgiydi. Şimdi ise sevgisizleştikçe çocuklara zarar verir olduk. En masum yanımızı en kötü tecrübelerle yüzleştirdik. Geleceğimiz tükeniyor. Hepimizin el birliğiyle bir şeyler yapması gerekiyor. Çocuklarımızı korumak zorundayız” diye konuştu.

Cinsel istismar konusunda Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir de sempozyum düzenleneceğini anlatan Doğan, istismara idam için başlatılan kampanyanın şu ana kadar 1milyon 280 bin kişi tarafından imzalandığını söyledi.