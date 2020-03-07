Hayat Sosyal medyada fenomen olan Fındık patileriyle hayata tutundu
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Sosyal medyada fenomen olan Fındık patileriyle hayata tutundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde, köy okulunun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanınca Ankara'daki klinikte tedaviye alınan küçük köpek Fındık hastalıkla savaşıyor. Veteriner Tekniker Yağmur Denli, "Ölüm oranı çok yüksek bir hastalık. Fındık hiç beklenmedik bir şekilde çok güzel savaşıyor. Patileri ile hayata sıkı sıkı tutunmuş durumda" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mezarlıkta bulunan sevimli köpek, bu fotoğrafla fenomen olmuştu.
Mezarlıkta bulunan sevimli köpek, bu fotoğrafla fenomen olmuştu.


Tokat'ın Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu oldu. Velilerin diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, sevimliliğiyle sosyal medyada da hayvanseverlerin büyük sevgisini kazanmıştı. Çok sayıda gönderiye konu olan ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan Fındık, 2 hafta önce rahatsızlanmıştı.

Yavru köpek 'Fındık' okulun maskotu oldu
FOTOĞRAF 11
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İlçeye bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen, evlerine giderken mezarlık içerisinde sokak köpeklerin, yavru bir köpeğe saldırdıklarını gördü. Müdahale eden Aktürk ve Önlen, av köpeği melezi olan erkek yavru köpeği kurtararak okula getirdi.
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Okulun bahçesinde bir köşeye yavru köpek için küçük bir kulübe yapıldı. Yavru köpeği ilk günden itibaren okulun öğrencileri de yoğun ilgi ve sevgi gösterdi. Okulun maskotu haline gelen köpeğe öğrenciler 'Fındık' adını verdi.
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Öğrencilerin peşini bırakmayan Fındık ders saatlerinde de öğrencilerle birlikte sınıfa girmeye başladı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye göçer, öğrencilerle sırada oturan Fındık'a forma dikti. Formayla öğrenciler arasında dolaşan sevimli yavru köpek ilgi çekti.
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Sınıf öğretmeni Mustafa Önlen, Fındık'ın okulun maskotu haline geldiğini belirterek, Okul çıkışı eve doğru giderken yavru köpeğin büyük köpekler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Önce onu korumaya aldık. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 'Müfredattaki kitaplara istediğiniz kadar hayvan sevgisi ile ilgili paragraf koyun. Hiçbir şey bir köpek sevgisi, bir çocuğun okula geldiğinde köpeğe günaydın demesinin yerini alamayacaktır paylaşımı aklımıza geldi.
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Ondan esinlenerek köpeğimizi okula getirdik. Ondan itibaren çocuklarda inanılmaz derecede değişimler fark ettik. Çocuklar köpeği besleyerek sorumluluk sahibi oldular. Okula devam etmeye başladılar. Birbirlerine zorbalık yapmamaya başladılar. Köpeğin hikayesini de biliyorlardı. Hatta teneffüslerde dışarıda köpeğin üşüdüğünü görüp, içeriye alarak sobanın yanında ısıtıyorlar dedi.
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Öğrenci ve velilerde büyük bir değişim olduğunu ve Fındık'a önlük diktiklerini anlatan Önlen Konu, madem sınıfa geliyor o zaman önlük giymesi gerekiyor diye espri ile başladı.
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Okul aile birliği başkanımız hemen bir önlük dikip okulumuza getirdi. Köpeğe giydirdik ve inanın veliler de bile değişim oldu.
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Velilerimiz köpeği gördü, okuldan gitmek istemediler. Velilerimiz köpekle fotoğraf çektirdi, onunla oynadı ve sevdiler. Onlar da aslında köpeğin bir can olduğunu fark ettiler. Bu da bizi inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımız resim derslerinde ev, anne ve baba çizer. Fındık sınıfa girdiğinden belli çocuklar mutlaka resmin bir kısmına köpek de çiziyorlar. Köpeğin ismini ise çocuklar koydu. Her şeyleri ile çocuklar ilgileniyorlar diye konuştu.
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Öğrenciler ise 'Fındık'ı çok sevdiklerini ve onu kendi elleriyle beslediklerini söyledi.
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Yavru köpek 'Fındık' okulun maskotu oldu
TOKAT'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.


DHA
Fındık'ın tedavisi sürüyor.

Ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanınca Ankara'ya sevk edilen ve özel bir kliniklte tadaviye alınına sevimli köpekten iyi haber geldi.

DHA

Fındık'ın tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirten veteriner Tekniker Yağmur Denli, "Bu hastalığın ölüm oranı çok yüksek. Ancak Fındık hiç beklenmedik bir şekilde çok güzel savaşıyor. Patileri ile hayata sıkı sıkı tutunmuş durumda. 14 günün ardından fizik tedavi süreci başladı. Onu yormadan yapmaya çalışıyoruz ki sinirleri daha hızlı gerileme yaşamasın. Küçücük bedeniyle kocaman bir mücadele veriyor" dedi. Fındık’ın iyileşme süresi için tam bir tarih vermenin doğru olmayacağını vurgulayan Denli, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

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