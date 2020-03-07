Sosyal medyada fenomen olan Fındık patileriyle hayata tutundu
Tokat'ın Turhal ilçesinde, köy okulunun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanınca Ankara'daki klinikte tedaviye alınan küçük köpek Fındık hastalıkla savaşıyor. Veteriner Tekniker Yağmur Denli, "Ölüm oranı çok yüksek bir hastalık. Fındık hiç beklenmedik bir şekilde çok güzel savaşıyor. Patileri ile hayata sıkı sıkı tutunmuş durumda" dedi.
Tokat'ın Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu oldu. Velilerin diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, sevimliliğiyle sosyal medyada da hayvanseverlerin büyük sevgisini kazanmıştı. Çok sayıda gönderiye konu olan ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan Fındık, 2 hafta önce rahatsızlanmıştı.
Ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanınca Ankara'ya sevk edilen ve özel bir kliniklte tadaviye alınına sevimli köpekten iyi haber geldi.
Fındık'ın tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirten veteriner Tekniker Yağmur Denli, "Bu hastalığın ölüm oranı çok yüksek. Ancak Fındık hiç beklenmedik bir şekilde çok güzel savaşıyor. Patileri ile hayata sıkı sıkı tutunmuş durumda. 14 günün ardından fizik tedavi süreci başladı. Onu yormadan yapmaya çalışıyoruz ki sinirleri daha hızlı gerileme yaşamasın. Küçücük bedeniyle kocaman bir mücadele veriyor" dedi. Fındık’ın iyileşme süresi için tam bir tarih vermenin doğru olmayacağını vurgulayan Denli, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.