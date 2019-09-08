Hayat Sosyal medyadan sipariş etti Hayatının şokunu yaşadı
AKTÜEL

Sosyal medyadan sipariş etti: Hayatının şokunu yaşadı

Giresun’da yaşayan ev hanımı Gülgün Türkyılmaz, sosyal medyadan görerek sipariş ettiği tekstil ürünü yerine kargodan kumaş parçaları gelince hayatının şokunu yaşadı.

Haber Merkezi IHA
Ev hanımı Gülgün Türkyılmaz
Ev hanımı Gülgün Türkyılmaz

Ev hanımı Gülgün Türkyılmaz, sosyal medyada gördüğü ve beğendiği tekstil ürünlerinden sipariş verdi. Türkyılmaz, 3 gün sonra eline ulaşan kargo ile adeta şok yaşadı.

Sosyal medya hesabında reklamı görünce ve fiyatı da cazip olunca söz konusu siteyi ziyaret ettiğini belirten Türkyılmaz, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Kapıda ödeme seçeneğini görünce sipariş verelim dedim daha sonra siparişi verdik. Ürün de kargo ile geldi. Kapıda ödemeyi yaptık ve ürünü açtığımda gelen ürünleri görünce şaşırdım. Gelen kutuların içinde paçavra parçası geldi ama ben parasında değilim, beni insanların kandırılması, mağdur edilmesi çok rahatsız etti. Bu konuda tüketici hakemine gidip şikayetimi yapacağım."

İnternetten yaptığı alıveriş sonrası mağdur olan ev hanımı Türkyılmaz, firmayı tüketici hakem kuruluna şikayet etmeye hazırlanıyor.

Mağdur oldu

PTT Kargo yoluyla gönderim yapıldığı için daha çok güvendiğini kaydeden Gülgün Türkyılmaz, şöyle devam etti:

  • “İnternetten bakarken ben güvenilir marka olduğu için PTT Kargo ilen beraber yollanması bana güvenilir geldi ama öyle değilmiş. İnternet üzerinden alışveriş çok güvenli olmayınca tehlikeli oluyor. İnsanlar kesinlikle güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmasınlar yoksa sonucu böyle oluyor.”
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı
yerde kalmadı

Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist öldürüldü.​
Tehdit ediliyoruz

Tehdit ediliyoruz

​Ailelerin HDP önündeki eylemi 6'ncı gününde.
Kayyum söz konusu değil

Kayyum söz
konusu değil

Bakan Soylu, kayyum iddialarına cevap verdi.
Yarın başlayacak

Yarın başlayacak

​Yeni eğitim öğretim yılına dair tüm detaylar.
1,5 ayda 200 bin <br>kullanıcıya ulaştı

1,5 ayda 200 bin
kullanıcıya ulaştı

​Yerli 'Yazbee' global sosyal medyaya rakip olacak.
Fiyatlar <br>yüzde 30 düştü

Fiyatlar
yüzde 30 düştü

​Okulların açılmasıyla birlikte fiyatlar düştü.
TSK Fırat'ın doğusuna girdi

TSK Fırat'ın doğusuna girdi

​Türkiye ile ABD müşterek kara devriyesine başladı.
Efsane Vali'den <br>ayrı 16 yıl

Efsane Vali'den
ayrı 16 yıl

Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 16 yıl geçti.
'Parçalattım'

'Parçalattım'

​Kaşıkçı'nın cesedi poşet içinde işbirlikçiye verildi.
Yeni transfere <br>hukuki takip

Yeni transfere
hukuki takip

​Taylan Antalyalı'nın transferi mahkemelik oluyor.
13 kenti etkileyecek

13 kenti etkileyecek

​İstanbul'un 2 ilçesi için saatli uyarı yapıldı.
Niye sesiniz çıkmıyor

Niye sesiniz çıkmıyor

Ünlüler evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı anneleri görmezden geliyor.
17 bin <br>lirayla başladı

17 bin
lirayla başladı

​Evinin bahçesinde başladı, siparişlere yetişemiyor.
Paraları PKK'ya böyle akıttılar

Paraları PKK'ya böyle akıttılar

Eski PKK sözcüsü Talal Silo, HDP-PKK ilişkisini Yeni Şafak'a anlattı.
3 rauntta devirdi

3 rauntta devirdi

​Müslüman dövüşçü Habib ringlere geri döndü.
MTA yurt dışına açıldı

MTA yurt dışına açıldı

Yurt dışında ruhsat alınan bölgelerde çalışmalara başlandı.
Kendini<br>güncelleyen sistem

Kendini
güncelleyen sistem

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili hazırlanan raporun sonuna gelindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.