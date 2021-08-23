Hayat Soyadı gibi Pakize Elibol yıllardır biriktirdiği parasını afetzedelere bağışladı
AKTÜEL

Soyadı gibi: Pakize Elibol yıllardır biriktirdiği parasını afetzedelere bağışladı

AFAD tarafından başlatılan "Ben de varım" kampanyasına katılan Düzceli Pakize Elibol, sel felaketinden etkilenen afetzedelere gönderilmesi amacıyla yıllardır biriktirdiği 10 bin TL’sini bağışladı.

Haber Merkezi İHA
Soyadı gibi: Pakize Elibol yıllardır biriktirdiği parasını afetzedelere bağışladı
Pakize Elibol, tüm birikimini Kaymakam Onur Şan'a teslim etti.

Türkiye’nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, "Ben de varım" kampanyası başlatılmıştı. Afetzedelere ulaşmak amacıyla başlatılan kampanyaya Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş destek verirken, Düzce’nin Çilimli ilçesinde de kampanyaya katılım sağlandı. Yıllardır birikim yapan Pakize Elibol, Çilimli Kaymakamlığı’na giderek Kaymakam Onur Şan ile görüşmek istediğini belirtti. Kaymakam Şan ile görüşmesini gerçekleştiren yaşlı kadın, yıllardır biriktirdiği 10 bin TL’sini afetzedelere ulaştırmak için kaymakamlığa bağışladı.

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