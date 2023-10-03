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Sözün bittiği an: Sulama borusuna gizlenmişlerdi devriye görevi yapan jandarma yakaladı

Kilis'te kaçak geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çıldıroba köyü yakınlarında, sulama borusunun içindeki 3 kişiyi fark etti. Sulama borusuna gizlendikleri belirlenen kaçak göçmenler, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

11:08 . 3/10/2023 Salı
DHA
Kilis'te sulama borusuna gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te sulama borusuna gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te sınır hattında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içine gizlenen 3 kaçak göçmeni yakaladı.


Kaçak geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çıldıroba köyü yakınlarında, sulama borusunun içindeki 3 kişiyi fark etti.


Borudan çıkarılan kişilerin incelemesinde Suriye uyruklu A.B., O.Y. ve M.Y. olduğu belirlendi. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtikleri ve jandarmaları fark edince sulama borusuna gizlendikleri belirlenen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.




#Kilis
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#devriye
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