Hem bedene hem de ruha iyi gelen sporu yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle evde spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler var. Yanlış hareketler yapmak veya uygun sporu seçmemek sakatlığa, yaralanmalara neden olabiliyor. Sağlığımızı korumak isterken vücudumuza zarar vermemek için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var.Peki, spor sakatlanmalarını önlemek için dikkat edilmesi gereken noktalar neler?

HAYAT Evde egzersiz yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Kaliteli ve doğru ekipmanla çalışın: Spor yaparken kullanacağınız aletler, hatta kıyafetler sizi sakatlanmadan koruyabilir. Örneğin koşu yaparken seçeceğiniz ayakkabının bu spora uygun olması çok önemli. Tabanı, esnekliği, yapısı, zemini kavraması gibi pek çok dikkat edilmesi gereken nokta var. Veya bisiklet kullanacaksanız uygun kask ve koruma malzemeleri seçilmeli. Bu nedenle spor malzemesi alışverişi yaparken mutlaka ne amaçla alacağınızı belirtin ve yardım isteyin. Sağlıklı sporun ip uçları için de haberimizi tıklayabilirsiniz.

HAYAT Sağlıklı sporun ip uçları

Kendinize uygun sporu seçin: Her spor herkese uygun değildir. Yaş, vücudun durumu, spor geçmişi, daha önce geçirilmiş sakatlıklar, kilo gibi pek çok etken vardır. Daha önce hiç spor yapmamış biriyle spor geçmişi olan birinin yapacağı egzersizler farklıdır. Aynı zamanda sporun ne sıklıkla yapılacağı da önemlidir. Haftada kaç gün, kaç saat egzersizin yapılacağı alınacak verimi de artırır. Daha aktif bir hayata geçmeden önce mutlaka bir uzmanla görüşüp size en uygun programı oluşturun.

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SAĞLIK Egzersiz yaparken dikkat

Isınma: Spora başlamadan önce mutlaka ısınma hareketlerini yapın. Vücudunuzu egzersize hazırlamak olası sakatlanma vakalarının önüne geçmek için en önemli adım.

Esneyin: Kasları esnetmek ve açmak, hem sakatlanmayı engeller hem de spordan maksimum verim almanızı sağlar.

Farklı bölgeleri çalıştırın: Çalıştırdığınız kas gruplarına dikkat edin. Üst üste aynı grup özelinde egzersiz yapmayın. Bu hem sakatlığa neden olabilir hem de tüm vücudu çalıştırmamış olursunuz.

HAYAT Spor yaparken maske takmak risk oluşturabilir

Soğuyun: Spora başlarken ısınma ne kadar önemliyse spor biterken soğuma da o kadar önemli. Soğuma ile kalp atış hızınızı, kan basıncınızı ve nefesinizi yavaş ve kontrollü bir şekilde egzersiz öncesi seviyelerinize döndürebilirsiniz.

Kontrolden geçin: Düzenli spora başlamadan önce mutlaka vücudunuzun genel durumunu değerlendirin. Kaslar, eklemler spora hazır mı, daha önce geçirdiğiniz bir sakatlık veya kaza varsa vücudunuzda hasar bırakmış mı, hali hazırda devam eden şikayetleriniz varsa bunlar spora engel olur mu gibi pek çok soruya cevap vermek etkili bir spor programı için önemli.