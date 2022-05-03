Stadyumda bayram namazı: İngiliz kulübü Blacburn Rovers'ın sahasında kılındı

İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Blackburn Rovers, Müslümanlar için tarihi bir ilke imza attı. Kulüp, ülkedeki Müslümanlar için Ewood Park Stadyumu’nda bayram namazına ev sahipliği yaptı. Stadyumda kılınan bayram namazına İngiltere’nin farklı noktalarından gelen bini aşkın Müslüman katıldı.

Wasim Kempson

İngiltere’de imamlık yapan Wasim Kempson, bu davranışın diğer kulüplere örnek olmasını diledi. Blackburn Rovers’in stat kapılarını bayram namazı için açması sosyal medyada da ses getirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Twitter’da “İnanılmaz bir jest! Blackburn teşekkürler” mesajını paylaştı. Blackburn Rovers’ta Türk futbolunun efsanelerinden birisi de top koşturmuştu. Galatasaray ve milli takımın yıldız isimlerinden Tugay Kerimoğlu, 9 sezon boyunca ada futbolunda Blackburn Rovers formasını terletmişti.

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