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Hayat Stadyumda bayram namazı İngiliz kulübü Blacburn Roversın sahasında kılındı
AKTÜEL

Stadyumda bayram namazı: İngiliz kulübü Blacburn Rovers'ın sahasında kılındı

İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Blackburn Rovers, Müslümanlar için tarihi bir ilke imza attı. Kulüp, ülkedeki Müslümanlar için Ewood Park Stadyumu’nda bayram namazına ev sahipliği yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Stadyumda bayram namazı: İngiliz kulübü Blacburn Roversın sahasında kılındı
Ewood Park Stadyumu bayram namazına ev sahipliği yaptı.

İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Blackburn Rovers, Müslümanlar için tarihi bir ilke imza attı. Kulüp, ülkedeki Müslümanlar için Ewood Park Stadyumu’nda bayram namazına ev sahipliği yaptı. Stadyumda kılınan bayram namazına İngiltere’nin farklı noktalarından gelen bini aşkın Müslüman katıldı.

Wasim Kempson
Wasim Kempson

İngiltere’de imamlık yapan Wasim Kempson, bu davranışın diğer kulüplere örnek olmasını diledi. Blackburn Rovers’in stat kapılarını bayram namazı için açması sosyal medyada da ses getirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Twitter’da “İnanılmaz bir jest! Blackburn teşekkürler” mesajını paylaştı. Blackburn Rovers’ta Türk futbolunun efsanelerinden birisi de top koşturmuştu. Galatasaray ve milli takımın yıldız isimlerinden Tugay Kerimoğlu, 9 sezon boyunca ada futbolunda Blackburn Rovers formasını terletmişti.

Tokyo Camii'nde bayram namazı kılındı
DÜNYA
Tokyo Camii'nde bayram namazı kılındı

Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 6
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Korona virüs tedbirlerinin azaltılmasıyla mesafesiz bayram namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı sabahı, İstanbullular camilere akın etti. Bayram namazını Fatih Camii’nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinden yer bulmaya çalıştı.
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Camiye sığmayan yüzlerce vatandaş ise avluyu doldurdu. Bayram namazında Fatih Camii’nde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
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Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar Fatih Camii'ne akın etti. Caminin içine sığmayan vatandaşların avluyu doldurması, havadan çekilen görüntülere yansıdı.


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