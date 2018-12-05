Hayat Su yerine antifriz içen Sumru Yavrucuktan ilk açıklama
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Su yerine antifriz içen Sumru Yavrucuk'tan ilk açıklama

Su yerine Antifriz içip apar topar hastaneye kaldırılan Sumru Yavrucuk, twitter hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Usta oyuncu, Antifrizi oyun sırasında içtiğini söyleyerek, "Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla adblue sıvısı konmuş. Gerekli tedavi uygulandı" dedi.

Yeni Şafak
Sumru Yavrucuk, twitter hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sumru Yavrucuk, twitter hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi'nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi'nde Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda sahne alan sinema, tiyatro, yönetmen ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifrizi içince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Su bardağına yanlışlıkla Adblue sıvısı koymuşlar

Hastanede gözetim altında tutulan 57 yaşındaki usta oyuncu durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Yavrucuk şu şekilde konuştu:

  • "Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla adblue sıvısı konmuş. Gerekli tedavi uygulandı. Az önce taburcu oldum. Bu akşam Bodrum'da oynuyorum. Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim."

Su yerine antifriz içen oyuncu Sumru Yavrucuk hastaneye kaldırıldı
HAYAT
Su yerine antifriz içen oyuncu Sumru Yavrucuk hastaneye kaldırıldı

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