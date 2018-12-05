Su yerine antifriz içen Sumru Yavrucuk'tan ilk açıklama

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi'nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi'nde Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda sahne alan sinema, tiyatro, yönetmen ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifrizi içince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Su bardağına yanlışlıkla Adblue sıvısı koymuşlar

Hastanede gözetim altında tutulan 57 yaşındaki usta oyuncu durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Yavrucuk şu şekilde konuştu:

"Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla adblue sıvısı konmuş. Gerekli tedavi uygulandı. Az önce taburcu oldum. Bu akşam Bodrum'da oynuyorum. Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim."

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