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Hayat Şükriye Tutkun İzmir konserimi iptal etti, Beşiktaş üç yıldır paramı ödemiyor İstanbulda yasaklıyım
AKTÜEL

Şükriye Tutkun: İzmir konserimi iptal etti, Beşiktaş üç yıldır paramı ödemiyor İstanbul’da yasaklıyım

Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm konserlerini iptal ettiğini, Beşiktaş Belediyesi'nin üç yıldır verdiği konserlerin ücretlerini ödemediğini ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yasaklı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şükriye Tutkun
Şükriye Tutkun

Sanatçı Şükriye Tutkun; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Eski Başbakan Binali Yıldırım’la görüştüğü ve kendisiyle fotoğraf çekildiği gerekçesiyle CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm konserlerinin iptal ettiğini söyledi. Tutkun, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise yandaş listesindeymişim” ifadelerini kullandı.

Şükriye Tutkun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

  • İBB'nin yandaş listesindeyim
  • "Her ne kadar inkar etseler de, sırf Meclis'e gidip Aile Bakanı'yla ilgili sorunumu Binali Yıldırım'a aktardığımda çekilen fotoğraf sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm konserlerimi iptal etti. Beşiktaş Belediyesi üç yıldır verdiğim konserin karşılığını ödemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise yandaş listesindeymişim."

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Yeşim Salkım'dan maske üreticileri ile ilgili skandal sözler: Kral çıplak artık

Ünlü sanatçının bu açıklamayı Yeşim Salkım'ın gündem olan sözlerinden sonra söylemesi dikkatlerden kaçmadı. İktidarı eleştiren sanatçıların CHP'li partilerden iş aldığını gözler önüne seren Yeşim Salkım olayı ile görüldü ki muhalefet, iktidar partisi ile iletişime geçen sanatçıları görmezden gelmekle kalmayıp mağdur ediyor.

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Yeşim Salkım'dan anlamsız çıkış: Maske üreticisinden girdi, Mabel Matiz'den çıktı
Herkesin maske üretim işine girdiğini iddia eden Yeşim Salkım, 'İşi bu olmayan tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor. Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık.' diyerek hakaret etti.


Linç edilmişti

Sanatçı Şükriye Tutkun, geçtiğimiz aylarda da komşusu olduğu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı evle ilgili Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlatması üzerine linç edilmişti. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer' ifadelerini kullanması ile yandaş olarak hakaretvari paylaşımların hedefi olmuştu.

Fahrettin Altun'un komşusu olan sanatçı Şükriye Tutkun'dan Cumhuriyet'e yalanlama
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Fahrettin Altun'un komşusu olan sanatçı Şükriye Tutkun'dan Cumhuriyet'e yalanlama
Sanatçı Şükriye Tutkun, komşusu olduğu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı evle ilgili Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlattı. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer' ifadelerini kullandı.

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