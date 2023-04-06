Süleyman Soylu açıkladı: Kırıkhan'da yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 ay geçti. Büyük bir coğrafyada hissedilen depremler 17 ili etkiledi. Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce vatandaş ise yıkıcı depremlerden yaralı olarak kurtuldu. Enkaza dönen şehirlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara yeni yaşam alanı oluşturmak amacıyla afet bölgesine çadır ve konteyner kentler kuruldu. Öte yandan deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlar için de yeni konutların temelleri atıldı.

Hatay'da çalışmalar sürüyor

Yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Adeta hayalet şehre dönerken vatandaşlar kenti terk etti. Medeniyetlerin şehri olarak isimlendirilen kentin kısa sürede ayağa kaldırılması için devlet tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda Kırıkhan ilçesinde enkaz kaldırma işlemlerinde yoğunluk sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında Kırıkhan genelinde 2.486 olan acil yıkılacak/yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldığını açıkladı.

"Toplamda 348 iş makinesi çalışıyor"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hatay Kırıkhan'da, Uşak Valimiz Turan Ergün ve koordinatör kaymakamlarımızın koordinesinde yıkım ve enkazlar kaldırılmaya devam ediyor. Günde 875 kamyon seferi, bugüne kadar 28.742 kamyon seferiyle toplamda 229.936 m³ hafriyat kaldırıldı. Kırıkhan genelinde 2.486 olan acil yıkılacak/yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı. İlçe genelinde 202 kamyon 72 ekskavatör toplamda 348 iş makinesi çalışıyor. Koordinatör valilerimiz, kaymakamlarımız, kamu kurumları, belediyeler, özel sektör... emeği geçenlerden Allah razı olsun."











