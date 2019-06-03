Süleymaniye’nin avlusu çocuklarla şenlendi

Cami avlusunda iftardan yaklaşık iki saat önce bir araya gelen Bisiklet Pedalı Platformu üyeleri, dua topu ve halat çekme oyunlarının ardından oruçlarını da aynı sofrada açtı. Platformun kurucusu Büşra Gülcan, oyun atölyesi projesinin eğitim, doğa ve çocuk temaları üzerinde yapılandığını söyledi.

DOĞAÇLAMA ŞEKLİNDE BAŞLADI

Yetişkinler ve çocuklar arasında kuvvetli bir iletişimin kurulabilmesinin oyunlarla mümkün olabileceğini belirten Gülcan, projenin gelişimde annelik etkeninin yanı sıra sosyal çevresinin de katkılarının bulunduğunu aktardı.

Gülcan, çocukların gelişimiyle ilgili ortak kaygıların, arkadaş çevresindeki annelerin ve eğitimcilerin projeye dahil olmasını ve oyun atölyelerinin doğaçlama bir şekilde hayata geçirilmesini sağladığını ifade ederek, “Recep, Şaban ve Ramazan ayları ve bizim değerlerimizi hissettiren kavramları oyunların içerisinde kurguluyoruz. Böylelikle çocukların aklında daha çok kalmasını ve bugünü hatırladıklarında duygu olarak iyi şeyler hissetmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.