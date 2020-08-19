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Hayat Süper Dededen beşinci diploma Gençlere örnek oluyor
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Süper Dede'den beşinci diploma: Gençlere örnek oluyor

İzmir'de 61 yaşında üniversite eğitimi almaya başlayan 'Süper Dede' lakaplı emekli astsubay Mehmet Deniz, açıköğretim fakültesindeki büro yönetimi, iktisat, işletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin ardından adalet bölümünden de diplomasını aldı. Evinin bir odasının duvarlarını süsleyen çerçevelerde diplomalarının yanı sıra Rusça, Almanca, İngilizce dil kurslarından alınan sertifikalar, amatör telsizcilik ve bilgisayar kursu başarı belgeleri bulunan Deniz, "Gelecek yıl acil durum ve afet yönetimi okuyacağım sonra da halkla ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Mehmet Deniz, önümüzdeki yıl halkla ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyor.
Mehmet Deniz, önümüzdeki yıl halkla ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1940 yılında yaşam öyküsü başlayan Mehmet Deniz, 80 yıllık ömrüne yüzlerce sertifika, kurs programının yanı sıra açık öğretim fakültesindeki beş ayrı bölümde eğitim alıp diplomaya kavuşma başarısını sığdırdı. Yarım bıraktığı lise eğitimini, astsubaylıktan emekli olduktan sonra tamamlayan Deniz, ilk üniversite eğitimine 61 yaşında açıköğretim fakültesi büro yönetimi bölümünde başladı.

Adalet bölümü diplomasına kavuştu

Öğrenme azmi ve yaşama sevinci sayesinde çevresinde "Süper Dede" olarak anılan 2 çocuk ve 2 torun sahibi Deniz, üniversite eğitimine devam etme kararı aldı. "Süper Dede", açıköğretim fakültesinin sırasıyla iktisat, işletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini tamamladı, son olarak da 2020 yılında adalet bölümü diplomasına kavuştu.

Süper dede gençlere örnek oldu
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Süper dede gençlere örnek oldu
İzmir'de yaşayan "süper dede" lakaplı Mehmet Deniz, 61 yaşında başladığı üniversite hayatında büro yönetimi, işletme ve iktisat eğitimini tamamladıktan sonra 77 yaşında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden Türk Dili ve Edebiyatı diploması aldı.

Rusça ve Almanca tercümanlık da yapmış

Mehmet Deniz, sertifika ve diplomalarla dolu evinde ağırladığı muhabirlere, birçok yaşıtı gibi evde veya kahvehanelerde vakit geçirmek istemediğini, hep daha fazla şey öğrenmeyi arzuladığını söyledi. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştığı ve okumayı hiç bırakmadığı için aktif bir yaşam sürdüğünü ve bunun da sağlığına olumlu yansıdığını vurgulayan Deniz, kendisini en fazla 50'li yaşlarında hissettiğini belirtti.

  • Deniz, gençliğinde Rusça ve Almanca tercümanlık yaptığını, Rock müzik dinlediğini, günlerini dolu dolu geçirdiğini ifade ederek, yetişkinliğinde de Kur'an Kursu'na devam ettiğini, amatör telsizcilik, bilgisayar gibi alanlarda eğitimler aldığını dile getirdi.

Yaşıtlarına çağrıda bulundu

Çocuk ve torunlarının eğitim konusunda kendisiyle yarışamayacağını söyleyen "Süper Dede" şunları kaydetti: "Bu azim işi. Bana diyorlar 'Nasıl yapıyorsun' Derslerin kitabı var, alıyorum sabaha kadar çalışıyorum. Sınava giriyorum, kazanıyorum. Arkadaşlarıma örnek olmak için yapıyorum. Alzaymır olmak istemiyorum. Yaşıtlarıma sesleniyorum, evde oturmasınlar, gönüllü çalışsınlar. Mutlu olsunlar, 'Ben de işe yarıyorum' desinler."

  • Mehmet Deniz, sınavlara gençlerle girdiğini ifade ederek, onlara da "hayatlarını dolu dolu yaşama" ve "çok çalışma" önerisinde bulunduğunu aktardı.

Azmin zaferi: 64'lük Zeynep ehliyetini aldı şimdi tüm yollar onun
FOTOĞRAF 12
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsalındaki Kısas Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk ve 10 torun sahibi Zeynep Balın, evlatlarının işleri gereği farklı illere gitmesi üzerine eşiyle yalnız yaşamaya başladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 71 yaşındaki eşi İmam Balın'ın da sokağa çıkamaması üzerine Zeynep Balın, evin bütün yükünü omuzladı.
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Balın, evin ihtiyaçlarını karşılarken ehliyeti olmadığı için otomobillerini kullanamayınca, bu eksikliği gidermek için sürücü kursuna yazıldı.
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Salgın sürecinde motorlu taşıtlar sınavı için hazırlanan kitaba çalışan Balın, ilerlemiş yaşına rağmen ilk kez girdiği sınavı başarıyla geçti. Daha sonra uygulamalı direksiyon dersleri alan Balın, usta öğreticilerin desteğiyle ilk uygulamalı sınavdan da başarıyla geçerek, sürücü belgesini almaya hak kazandı.
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Zeynep ilkokul mezunu olduğunu, maddi imkansızlıklar nedeniyle daha fazla okuyamadığını söyledi. Kovid-19'un kendilerinin de hayatını etkilendiğini belirten Balın, Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle eşim yaşından dolayı dışarı çıkamadı ve araç kullanamadı. İhtiyaçlarımızı gidermek için otomobil kullanmak gerekiyordu. Bu nedenle ehliyet almaya karar verdim. dedi.
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Balın, şu ifadeleri kullandı: Sınava ilk çalışmaya başladığımda bilgiler biraz zor geldi. Sonra pandemiden dolayı sınav ertelenince geniş bir zaman çalışma fırsatım oldu. Bu süreçte bütün bilgileri öğrendim, ezberledim. Kurs kapalı olmasına rağmen öğreticilerin desteği ve yardımıyla sınava çalıştım. Sonra ilk kez girdiğim sınavı başarıyla geçtim. Daha sonra uygulamalı direksiyon eğitimine başladım.
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Direksiyon eğitiminde çok hevesliydim ve önceden araba sürmeye meraklıydım. Usta öğreticilerin yardımıyla çabuk öğrendim. Köyde de biraz sürdüm, pratik yaptım. Direksiyon sınavını da geçerek ehliyetimi aldım. Ehliyeti aldıktan sonra zaten güvenim daha da arttı. İlk başta trafiğe korkarak çıktım ama sonra korkacak bir şey olmadığını anladım. Trafiğe çıkmak çok güzel bir duygu, çok mutlu oldum.
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İmam Balın ise artık yollarda kadın sürücü sayısının arttığına işaret etti. Balın, Araç kullanmak, ehliyet almak insanın bir uzvu gibi ihtiyaç olmuş. Eşim de ehliyet almaya hevesliydi, zaten tuttuğunu koparan bir yapıya sahip. Hangi işe el attıysa üstesinden rahatlıkla gelmiştir. Ehliyet alınca da çok mutlu olduk. Fırsat buldukça ben de kendisine direksiyon dersleri vermeye çalıştım. diye konuştu.
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Sürücü kursunun usta öğreticisi Mustafa Ay da Zeynep Balın'ın azmine hayran kaldıklarını söyledi. Salgın sürecinde Balın ile telefon üzerinden sürekli iletişim halinde olduklarını ve eğitimi bu şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Ay, Balın'ın herkese örnek olacak bir başarı sağladığını ifade etti.
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Title
Azmin zaferi: 64'lük Zeynep ehliyetini aldı şimdi tüm yollar onun
Yaşına rağmen ilk kez girdiği motorlu taşıtlar sınavını başarıyla geçen ilkokul mezunu 64 yaşındaki Şanlıurfalı Zeynep Balın, otomobiliyle istediği yere rahatlıkla gidebilmenin mutluluğunu yaşıyor. 6 çocuk ve 10 torun sahibi olan Zeynep teyze, "Sınava ilk çalışmaya başladığımda bilgiler biraz zor geldi. Sonra pandemiden dolayı sınav ertelenince geniş bir zaman çalışma fırsatım oldu. Bu süreçte bütün bilgileri öğrendim, ezberledim. İlk başta trafiğe korkarak çıktım ama sonra korkacak bir şey olmadığını anladım. Trafiğe çıkmak çok güzel bir duygu, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.


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