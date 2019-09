Suriye’de çocukların yüzü 'Sınırsız Şenlik'le gülecek

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Suriye'de savaşın acı yüzüne maruz kalan çocukların yüzlerini güldürmek, bir an da olsa onları mutlu etmek ve eğlendirmek için Fırat Kalkanı Bölgesinde 3.kez "Sınırsız Şenlik" adıyla etkinlikler düzenleyecek. Türkiye’nin tüm alanlarda destek sunduğu Fırat Kalkanı Bölgesindeki savaş mağduru çocuklar için düzenlenecek Sınırsız Şenlik etkinlikleri kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar yapılacak. 21 Eylül’e kadar sürecek şenliğin son günü ise Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezin’de olacak. Çocuklar için ayrıca içi kırtasiye malzemeleri dolu ‘Bir Kutu Gelecek’ isimli kırtasiye malzemeleri de hazırlanıyor. Toplanacak bağışlarla her bir kutuyu alan çocuğun 1 yıllık kırtasiye ihtiyacı karşılanmış olacak. Suriyeli çocukların bir yıllık kırtasiye malzemesini karşılamak isteyen hayırseverler, derneğin "umhd.org.tr" adresinden bağışta bulunabiliyorlar.

“ÇOCUKLARIN NEŞESİ EKSİKTİ”

Şenlik ile ilgili açıklama yapan UMHD Başkanı Av. Uğur Yıldırım, UMHD’nin mültecilerin yaşadığı hukuki vb. sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu söyleyerek, “Temelde mültecilerin eğitim ve sağlık hakkını koruma, uyum ve entegrasyonlarını sağlama gibi birçok çalışma yapsak da bölgeye gittiğimizde çocuklardaki neşenin eksikliğini hissettik” dedi. Çocukların eğlenme hakkı olduğundan yola çıkarak "Sınırsız Şenlik" adlı etkinliği düzenlemeye başladıklarını anımsatan Yıldırım, "Suriye'ye bugüne kadar çadır, battaniye, giyecek, yiyecek, içecek yardımı yapıldı ama o çocukların ellerine resim yapmaları için beyaz bir A4 kâğıdını veremedik. Dolayısıyla onların yüzü gülsün diye tiyatro oyunu, hokkabaz, sihirbaz getirmeye gayret ettik. Bugün de onun çabası içerisindeyiz. Burada da bir yaşam olduğu, bu çocukların unutulmaması gerektiğine dair farkındalık çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

GEÇEN YIL 40 BİNDEN FAZLA ÇOCUK FAYDALANMIŞTI

Bu yıl şenliğin üçüncüsünü icra edeceklerini aktaran Yıldırım, bölgede güvenlik sorunu olmasından dolayı ilk yıl Fırat Kalkanı Bölgesiyle başladıkları, daha sonra etkinliğin Zeytindalı Harekâtı ile Cerablus, El Bab ve Afrin'e kadar uzanan bir bölgeye yayıldığını söyledi. Yıldırım, şenliğin geçen yıl 15 gün sürdüğünü, daha önce fizibilitesi yapılan bölgede her gün yaklaşık 3 bin çocuğu eğlendirdiklerini ve onlara çeşitli hediyeler verdiklerini dile getirdi.

“SAVAŞ KOŞULLARINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORLAR”

Bölgede yaklaşık olarak 2 milyon civarında insanın yaşadığına işaret eden Yıldırım, "Kendi ülkelerinde yerinden edilmiş olan mülteciler aslında. Daha önce Azez, Hama, El Bab ve Cerablus'ta yaşayan ve şimdi de yaşamaya devam edenler değil. İçerideki çatışmalardan kaçan, güvenli bölgelerde ve kamplarda hayatta kalmaya çalışan insanlardan bahsediyoruz. Bunların da yarısını çocuklar teşkil ediyor. Bu çocuklar tamamen savaş koşulları altında çok yetersiz eğitim imkânlarıyla karşı karşıya yaşam mücadelesi veriyorlar." İfadelerini kullandı.

AMAÇ FARKINDALIK

Yapılacak şenlik ile savaş bölgesinde yaşamlarını sürdüren Suriyeli çocuklarla için farkındalık oluşturarak diğer yardım kuruluşlarının ilgisini bu alana çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, çocukların kendi yurtlarında fakat kamp koşullarında yetersiz şartlarda eğitim görmeye çalıştıklarını dünyaya duyurmayı hedeflediklerini vurguladı.

ÇOCUKLARIN GELECEK İLE İLGİLİ HAYALİ YOK

"5 gün içerisinde 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” diyen Yıldırım, “Dokunduğunuz her çocuğun hayatına aslında çok büyük bir anlam katmış oluyoruz. Geçen yılki şenlikte bir muhabirin sözü hep kulaklarımda. Yanıma geldi ve 'Ben savaş başladığından beri belki 100 binden fazla fotoğraf çektim ama ilk defa gülen çocukların yüzlerini çekiyorum.' dedi. Bu söz Sınırsız Şenlik'i en güzel şekilde özetliyor. Orada çocuklar gerçekten gülmeye, oyun oynamaya muhtaçlar. Onların önüne bir resim verip de 'Gelecekle ilgili bir şey çizer misin' dediğiniz zaman çocuklar 'Acaba ben büyüyebilecek miyim?' endişesini yaşıyorlar. Bu soruyu size sorabiliyorlar. Gerçekten onların sihirbaza bakarken şapkadan çıkan herhangi bir şeydeki ağızlarını kulaklarına vardıran o sevinçleri... Belki çocuklarımıza birçok imkânı sağlıyoruz ama onlara verdiğimiz bir şekerin mutluluğunu daha evvel başka çocukların gözlerinde görmedim. Bununla 'Neşeyi bütün Suriye'ye dağıtıyoruz' diyemiyoruz. Bizimkisi sahile vuran bazı denizyıldızlarını tekrar denize atmak."

"ŞENLİK 4 GÜN SURİYE'DE, 1 GÜN DE TÜRKİYE'DEKİ KAMPLARDA"

Her yıl belli riskler olmasına rağmen bölgeye gitmeye ve çocuklarla beraber olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, şenliği bu yıl 5 gün olarak planladıklarını söyledi. Yıldırım, geçen günlerde Türk konvoyuna yapılan bir saldırı ile beraber bölgede güvenlik sıkıntısının üst seviyeye çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Çocukların güvenli bir ortamda eğlenebilmesi her şeyden önemli. Bunu ve bölgenin şartlarını da dikkate alarak programı yapıyoruz. Program 4 gün Suriye'de, 1 gün de Türkiye'de yapılacak. Kilis Elbeyli kampında yapacağız. Birincisinde sadece Suriye tarafına gitmiştik. Ülkeye dönüp tırla dolaştığımız zaman Türkiye'de kamplardaki çocukların her ne kadar imkânları daha iyi olsa da eğlenmenin başka bir şey olduğunu fark ettik. Oraya tiyatro, şov, sihirbaz gösterisi götürüyorsunuz. Türkiye'deki çocuklar daha elverişli bir eğitim şartlarına sahip olsalar dahi sonuç itibariyle böyle bir eğlenceyle tanışmamışlar. Bu manada da güzel bir etkinlik oluyor. Geçen yıl bunu yaptık, çok da beğeni ve verim aldık. Bu yıl da hem ülkemizde hem de Suriye'de yapacağız."