Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP, ortaklarını aklama telaşına girdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "Sırtımızı PKK'ya yaslıyoruz" şeklindeki açıklamaları görmezden gelerek, "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım." diye konuştu. Terör örgütü elebaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe de değinen Özel, "AK Parti'yi ittifakta tutmak istiyorlar." dedi.