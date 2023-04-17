Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

Terör örgütü PKK, Mehmetçik'in operasyonlarıyla günden güne eriyor.
Terör örgütü PKK/YPG'nin dün Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırıya misliyle cevap verilmeye devam ediliyor. Terör örgütünün alçak saldırısına verilen karşılık sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.
Terör örgütü PKK/YPG dün Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine saldırı düzenledi. Alçak saldırı sonucu dört Mehmetçik yaralandı. Yaralanan askerler Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralı Mehmetçiklerin tedavisi sürerken terör örgütünün saldırısına misliyle karşılık verilmeye devam ediliyor. Saldırı sonrasında başlatılan operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.