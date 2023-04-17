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Hayat

Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

Dün Terör örgütü PKK/YPG'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

22:57 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK, Mehmetçik'in operasyonlarıyla günden güne eriyor.

Terör örgütü PKK, Mehmetçik'in operasyonlarıyla günden güne eriyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin dün Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırıya misliyle cevap verilmeye devam ediliyor. Terör örgütünün alçak saldırısına verilen karşılık sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG dün Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine saldırı düzenledi. Alçak saldırı sonucu dört Mehmetçik yaralandı. Yaralanan askerler Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralı Mehmetçiklerin tedavisi sürerken terör örgütünün saldırısına misliyle karşılık verilmeye devam ediliyor. Saldırı sonrasında başlatılan operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.


CHP ile HDP/PKK işbirliği dünya gündeminde: Rusya'dan Kılıçdaroğlu ve Öcalan iddiası
CHP ile HDP/PKK işbirliği dünya gündeminde: Rusya'dan Kılıçdaroğlu ve Öcalan iddiası

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör destekçisi HDP'den gördüğü destek sonrası PKK'ya karşı giriştiği 'legalleştirme' çabaları Rus basınına da yansıdı. Rus basını, "Öcalan'ın heykelini dikeceğiz" diyen eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma vaadini her fırsatta yineleyen ve HDP'nin "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü taleplerine ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu'nu mercek altına aldı. CHP ile HDP/PKK işbirliğine dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıyan Rus Telegram kanalı "Kremlyovskaya Prachka", Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen HDP'ye, seçimlerin kazanılması durumunda terörist elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılabileceğine dair söz verildiğini ileri sürdü.



#Zeytin Dalı
#Fırat Kalkanı
#Operasyon
1 saat önce
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