Sürpriz misafir: Balıkçı teknesine tırmanan su samuru görenleri hayrete düşürdü

Yalova'daki balıkçı ilginç bir olay yaşadı. 58 yaşındaki Sinan Karagöz olta ile balık tutmak için Esenköy Limanı'ndan denize açıldı.

Karagöz, su samuruna tuttuğu balıklardan verdi. Karagöz, teknede bir süre beslenen ardından da tekrar denize atlayan su samurunu cep telefonu kamerasıyla videoya kaydetti. Karagöz, "Bu benim su samurum, acıkmış" dedi.