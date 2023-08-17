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Hayat

Sürpriz misafir: Balıkçı teknesine tırmanan su samuru görenleri hayrete düşürdü

Yalova'da denize açılan balıkçı, bir süre sonra teknesinde hareketlilik hissetti. Arkasına baktığında su samurunun tekneye tırmandığını gören balıkçı o anları kayda aldı.

14:03 . 17/08/2023 Perşembe
IHA
Sevimli hayvanın o anları kameralara kaydedildi.

Sevimli hayvanın o anları kameralara kaydedildi.

Yalova'daki balıkçı ilginç bir olay yaşadı. 58 yaşındaki Sinan Karagöz olta ile balık tutmak için Esenköy Limanı'ndan denize açıldı.

Karagöz, balık tutarken bir hareketlilik hissetti. Teknenin etrafında yüzen su samuru, tekneye çıktı.


Su samuruna balık ikram etti

Karagöz, su samuruna tuttuğu balıklardan verdi. Karagöz, teknede bir süre beslenen ardından da tekrar denize atlayan su samurunu cep telefonu kamerasıyla videoya kaydetti. Karagöz, "Bu benim su samurum, acıkmış" dedi.



#Yalova
#Sinan Karagöz
#Esenköy limanı
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