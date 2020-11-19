Sütlü tatlı tarifleri: Birbirinden lezzetli 6 süt tatlısı tarifi

Birbirinden güzel sütlü tatlı tarifleriyle sizlerleyiz. Belki bir kaçını ilk defa duyduğunuz tatlılar. Ama denemeye değer. Yedikten sonra bize hak vereceksiniz. Afiyet olsun...

Kremalı sütlaç.

Kremalı sütlaç tarifi için malzemeler

1 Litre Süt

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Pirinç

1 Su Bardağı Şeker

1 Paket Vanilya

150 Mililitre Krema

Servis Malzemeleri

Arzu Ettiğiniz Kadar Frambuaz

Yeteri Kadar Toz Tarçın

Arzu Ettiğiniz Kadar Taze Nane Yaprakları

Kremalı sütlaç yapılışı

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ile haşlayın. Süt ve haşlanmış pirinçleri ayrı bir tencereye alın ve orta ateşte sık aralıklarla karıştırarak kaynatın. Pirincin yarısı ile bir miktar sütü mutfak robotunda püre haline getirin ve tekrar tencereye aktarın. Arada karıştırarak kıvamı koyulaşıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Şeker ve vanilyayı ekleyip 10 dakika pişirin. Kremayı ilave edin ve birkaç dakika sonra ocaktan alın. Sütlacı kaselere paylaştırıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Üzerini tarçın, frambuaz ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

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Kremalı sütlaç kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan kremalı sütlaç 15 dakikada pişer.

Kremalı sütlaç kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kremalı sütlaç kalorisi 145,3.

Kremalı sütlaç yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kremalı sütlaç için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17 lira.

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Ayva marmelatlı sütlü tatlı.

Ayva marmelatlı sütlü tatlı tarifi için malzemeler

Muhallebi Malzemeleri

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Un

1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Mısır Nişastası

3 Su Bardağı Süt

2 Adet Yumurta Sarısı

1 Paket Taze Krem Peynir

Harç Malzemeleri

2 Çorba Kaşığı Ayva Marmelatı

2 Çorba Kaşığı Tahin

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Arzu Edilen Kadar File Fıstık

Ayva marmelatlı sütlü tatlı yapılışı

Un, şeker, nişasta ve sütü iyice karıştırıp ocağı açın. Yumurta sarısını ilave edip çırpmaya devam edin ve pişirin. Soğumaya bırakın. Soğuyunca krem peynirini ilave edip iyice çırpın. Marmelat ve tahini karıştırın. Servis tabağınıza muhallebiyi alın. Üzerine harcı ilave edin ve file fıstık serperek servis edin. Dilerseniz üzerinde bir miktar daha tahin gezdirebilirsiniz.

Ayva marmelatlı sütlü tatlı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan ayva marmelatlı sütlü tatlı 15 dakikada pişer.

Ayva marmelatlı sütlü tatlı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan ayva marmelatlı sütlü tatlının kalorisi 178,7.

Ayva tatlı sütlü tatlı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ayva tatlı sütlü tatlı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17,5 lira.

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Muhallebili Kemalpaşa tatlısı.

Muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifi için malzemeler

1 Paket Kemalpaşa Tatlısı

4 Su Bardağı Süt

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker

2 Çorba Kaşığı Un

2 Çorba Kaşığı Buğday Nişastası

2 Çorba Kaşığı Hindistan Cevizi

1 Paket Vanilya

Servis Malzemeleri

Arzu Ettiğiniz Kadar Hindistan Cevizi

Arzu Ettiğiniz Kadar File Fıstık

Muhallebili Kemalpaşa tatlısı yapılışı

Kemalpaşa tatlısını pakette tarif edildiği şekilde pişirin. Tatlıları uygun orta boy cam tepsiye dizin. Ayrı bir tencerede kalan malzemeleri karıştırın. Muhallebiyi balon telle ocakta koyulaşana kadar pişirin. Koyulaşan muhallebiyi 2 dakika karıştırın ve tatlının üzerine döküp yayın. Muhallebi tamamen soğuduğunda tatlıyı buzdolabında dinlendirin. Üzerine fıstık ve hindistan cevizi serptikten sonra servis edebilirsiniz.

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Muhallebili Kemalpaşa tatlısı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan muhallebili kemalpaşa tatlısı 40 dakikada pişer.

Muhallebili kemalpaşa kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan muhallebili kemalpaşa tatlısının kalorisi 122,9.

Muhallebili kemalpaşa tatlısı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Muhallebili kemalpaşa tatlısı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14,75 lira.

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Damla sakızlı muhallebi.

Damla sakızlı muhallebi tarifi için malzemeler

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Un

120 Gram Tereyağı

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı

Toz Şeker 1 Litre Süt

1 Diş Dövülmüş Damla Sakızı

Servis Malzemeleri

Arzu Edilen Kadar Toz Fıstık

Damla sakızlı muhallebi yapılışı

Un ve yağı tencereye alın, kokusu çıkana kadar kavurun. Kalan malzemeleri ekleyip homojen oluncaya kadar karıştırın ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. 10 dakika mikserle çırpın. Servis kaplarına paylaştırıp toz fıstık serpin ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

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Damla sakızlı muhallebi kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan damla sakızlı muhallebi 10 dakikada pişer ve 50 dakika dinlenme süresi gerekiyor.

Damla sakızlı muhallebi kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan damla sakızlı muhallebinin kalorisi 193,4.

Damla sakızlı muhallebi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Damla sakızlı muhallebi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 18,25 lira.

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Sütlü pekmezli tatlı.

Sütlü pekmezli tatlı tarifi için malzemeler

Taban Malzemeleri

1 Su Bardağı Üzüm Pekmezi

1 Su Bardağı Su

3 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

1 Adet Rendelenmiş Limon Kabuğu

Üzeri İçin

1/2 (Yarım) Su Bardağı İrmik

1 Paket Vanilya

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1 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

1 Çorba Kaşığı Rendelenmiş Hindistan Cevizi

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

Sütlü pekmezli tatlı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saat dinlenme süresi olan sütlü pekmezli tatlı 20 dakikada pişer.

Sütlü pekmezli tatlının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan sütlü pekmezli tatlının kalorisi 389,9.

Sütlü pekmezli tatlı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Sütlü pekmezli tatlı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10,75 lira.

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Limonlu baharatlı sütlü tatlı.

Limonlu baharatlı sütlü tatlı tarifi için malzemeler

Krema Malzemeleri

2 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

2 Çorba Kaşığı Un

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker

1 Paket Vanilya

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4 Su Bardağı Süt

1 Çorba Kaşığı Rendelenmiş Hindistan Cevizi

Üzeri İçin

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Su

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Taze Sıkılmış Limon Suyu

1 Adet Rendelenmiş Limon Kabuğu

1 Tatlı Kaşığı Tereyağı

1 Çay Kaşığı Toz Zencefil

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Toz Zerdeçal

Ara Malzemeleri

2 Paket Yulaflı Bisküvi

Limonlu baharatlı sütlü tatlı yapılışı

Muhallebi malzemelerini bir tencerede pürüzsüz olana kadar çırpın. Koyulaşana kadar pişirin. Servis kasenize 1 kat yayın, üzerini bisküvi ile kaplayın. Bu sıra ile bisküvi ve kremayı bitirin. Üzeri malzemelerini bir sos tenceresinde karıştırın. Koyulaşana kadar pişirip tatlının üzerine dökün ve buzdolabında en az 3 saat soğutun.

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Limonlu baharatlı sütlü tatlı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

3 saat dinlenme süresi olan limonlu baharatlı sütlü tatlı 10 dakikada pişer.

Limonlu baharatlı sütlü tatlının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan limonlu baharatlı sütlü tatlının kalorisi 161,6.

Limonlu baharatlı sütlü tatlı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Limonlu baharatlı sütlü tatlı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13 lira.