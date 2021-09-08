Suudi Arabistan'dan umre kararı: Günlük kapasite 70 bine çıkarıldı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Umre ziyaretleri için açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Eylül Perşembe gününden itibaren kapasitesinin günde 70 bine çıkarılacağı duyuruldu.

GÜNLÜK KAPASİTE ARTIRILDI

Koronavirüs salgınına işaret edilen açıklamada, "İhtiyati tedbirlerin uygulanmasına önem veren Hac ve Umre Bakanlığı, yetkili makamlarla koordineli olarak günlük kapasiteyi 70 bine yükseliyor." denildi.

Geçen ay bakanlık, 9 Ağustos itibarıyla çeşitli ülkelerden kademeli olarak Umre taleplerini almaya başlayacağını açıklamıştı.

DÜNYA Umre ziyaretleri için aylık iki milyon kişiyi kabul edecek

12-18 YAŞ ARALIĞINA UMRE İZNİ

Ayrıca kapasite kademeli olarak artırılacak ve ayda 2 milyon hacıya ulaşılacak. Bakanlık ayrıca yaptığı açıklamaya göre, iki doz koronavirüs aşısı olan 12-18 yaş arasındaki hacılara yurt içi umre izni vereceğini doğruladı.

HAYAT Tam aşılanmış yabancıların umre tarihi belli oldu

DÜNYA Suudi Arabistan duyurdu: Bugün itibarıyla umre sezonu başladı