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Hayat Tacizci yazarlara yayın evlerinden rest Everest ve İletişim Yayınları Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile yollarını ayırdı
AKTÜEL

Tacizci yazarlara yayın evlerinden rest: Everest ve İletişim Yayınları Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile yollarını ayırdı

İletişim Yayınları, hakkındaki taciz iddialarının ardından yazar Bora Abdo ile olan yayın ilişkisini sonlandırdığını açıklarken Everest Yayınları da 20'den fazla kadının tacizle suçladığı yazar Hasan Ali Toptaş'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo
Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo

Everest Yayınları, 20'den fazla kadının tacizle suçladığı yazar Hasan Ali Toptaş'la yollarını ayırdı. Everest Yayınları, konuyla ilgili olarak "Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Bora Abdo'nun da yayın ilişkisi sonlandırıldı

İletişim Yayınları da hakkındaki taciz iddialarının ardından yazar Bora Abdo ile olan yayın ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Bora Abdo'nun Hayâlî'nin Tesadüfleri isimli kitabı İletişim Yayınları etiketiyle yayınlanmıştı. İletişim Yayınları, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

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