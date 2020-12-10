Tacizci yazarlara yayın evlerinden rest: Everest ve İletişim Yayınları Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile yollarını ayırdı

Everest Yayınları, 20'den fazla kadının tacizle suçladığı yazar Hasan Ali Toptaş'la yollarını ayırdı. Everest Yayınları, konuyla ilgili olarak "Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Bora Abdo'nun da yayın ilişkisi sonlandırıldı
İletişim Yayınları da hakkındaki taciz iddialarının ardından yazar Bora Abdo ile olan yayın ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Bora Abdo'nun Hayâlî'nin Tesadüfleri isimli kitabı İletişim Yayınları etiketiyle yayınlanmıştı. İletişim Yayınları, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
December 9, 2020