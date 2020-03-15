Hayat Taht oyunlarında kardeşlik payı
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Taht oyunlarında kardeşlik payı

Kösem Sultan:Haremin Gölgesinde Taht Oyunları adlı kitap Can Alpgüvenç imzasıyla okurla buluştu. Alpgüvenç, Osmanlı döneminde yaşanan taht kavgalarını roman diliyle yeniden kurgulayarak anlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kösem Sultan:Haremin Gölgesinde Taht Oyunları
Kösem Sultan:Haremin Gölgesinde Taht Oyunları

BEYZA KARAKAYA

Son yıllarda tarihe, bilhassa popüler tarihe toplumsal boyutta büyük bir ilgi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Hal böyle olunca tarihi romanlar, tarihi diziler büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Fakat popüler tarih enstrümanlarının pek çoğunun en büyük zafiyeti tarihi bilgileri, gerçeklikleri göz ardı etmeleri. Tarihi, popüler tarih enstrümanları ile öğrenen/ öğrendiğini zanneden pek çok kişi için bu büyük bir problematik doğuruyor. Fakat tarihi romanlar, tarihi diziler bir tarih araştırmasından ve salt tarihi gerçeklikten ziyade kurgu olarak izlenebilir, kurgu olarak okunabilirse o zaman popüler tarih enstrümanları tarih araştırmalarına alternatif olmaktan ziyade popüler kültürün süjeleri olarak değerlendirilebilir. Can Alpgüvenç’in Kösem Sultan: Haremin Gölgesinde Taht Oyunları kitabı da bir tarih anlatısı olarak değil, tarihi konu edinen bir kurgu metin olarak değerlendirildiği takdirde, zaman zaman düştüğü anakronik yaklaşımların ve tarihi bilgi yanlışlarının göz ardı edilip, kıymet kazanacağını düşünüyorum.

KARDEŞ KATLİNE DAİR

Kösem Sultan: Haremin Gölgesinde Taht Oyunları kitabı pek çok türdeşi gibi haremi pornografik olarak sunmaktan ziyade, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad ve Sultan İbrahim dönemlerini ve haremin önemli siyasi figürü Mahpeyker Kösem sultanı kurgusal bir dille anlatıyor. Dönemin olaylarını “yeniden” yorumlandığı kitapta, dönemin alimlerinden Aziz Mahmûd Hüdâyi hazretlerine dair anekdotlara da yer veriliyor. Bütün bunların yanı sıra kitabın kültür tarihi motifleriyle bezendiğini ve bu motiflerin eşyanın tarihine dair nüveler de barındırdığını söylemek mümkün. Bunun en güzel örneğini Sultan Ahmet caminin açılışının anlatıldığı satırlarda görmek mümkün. “Önce Şeyh Hüdâyi Hazretleri caminin açılış duasını yapmış, Cuma hutbesi irat etmiş, muhteşem bir cemaatle kılınan ilk namazdan sonra cemaate mercan ve kalembek tespihler hediye edilmişti. Vazifeliler bu kıymetli tespihleri namaz öncesi oturmakta olan herkesin dizleri üzerine bırakmışlardı. Mabedin sedef kakmalı rahlelerine nefis hatlarla yazılmış, tezhipleri altın yaldızlı yüzlerce Kur’an yerleştirilmişti. Habeş Veziri Cafer Paşa, hünkar mahfiline altı adet zümrüt kandil asmıştı ki, altın zincirlerle inen bu zümrüt parçalarının her biri altışar okka çekiyordu. Sultan, kendi adıyla anılan bu camide, her yıl Hazret-i Peygamberin doğumunun kutlanmasını emir buyurmuşlardı.”

Kitap, her ne kadar Sultan I. Ahmed ekber ve erşed sistemini getirip kardeş katlinin önüne geçilmeye çalışılsa da aslında bunun tam manasıyla hayata geçirilemediğini Sultan II. Osman’ın kardeşi Şehzade Mehmed’i boğdurtması hadisesiyle anlatıyor. Bu trajik hadisenin yanı sıra Sultan II. Osman’ın tahttan indirilip, öldürülmesi de kitabın trajik damarını besliyor.

Can Alpgüvenç’in kaleminden Kösem Sultan: Haremin Gölgesinde Taht Oyunları bir tür olarak tarih romanı okumayı sevenler için önemli bir seçenek…

Ayrı odalara yerleştirildiler

Ayrı odalara yerleştirildiler

Bakan Koca'dan karantinadaki 10 bin kişiye ilgili açıklama.
Betonda yatan çocuklar gördük

Betonda yatan
çocuklar gördük

​Fatih Boran ve Turan Ekmekçi'nin iyilik öyküsü yenisafak.com'da.
Kına satışı arttı

Kına satışı arttı

​Ele yaktıktan sonra virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar.
Panik yok, tedbir var

Panik yok, tedbir var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan karantina açıklaması.
İtfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

İtfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı
Petrol devleri eriyor!

Petrol devleri eriyor!

Fiyatlardaki düşünün ​5 günlük zararı 495 milyar dolar.
Umreden karantinaya

Umreden karantinaya

Boşaltılan öğrenci yurtlarında gözlem altına alındılar.
Yakında döneceğim

Yakında döneceğim

Beşiktaş'ın eski yıldızından heyecanlandıran mesaj.
Kaygı bozukluklarını artırıyor

Kaygı bozukluklarını artırıyor

Kendisinden çok bulaşmasından korkuluyor.
İstanbul kuraları<br>yarın çekilecek

İstanbul kuraları
yarın çekilecek

1 milyon 211 bin 518 başvuru yapılmıştı.
Kazdıkça acı çıktı

Kazdıkça acı çıktı

​108 yıl sonra 30 şehidin mezarına ulaşıldı.
Avrupa'yı vurdu

Avrupa'yı vurdu

​İtalya, İspanya ve Fransa'da ölü ve vaka sayısı artıyor.
44 ile yağış uyarısı

44 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Satışlar patladı

Satışlar patladı

Uzmanların uyarısının ardından yoğun ilgi var.
14 gün uyarısı

14 gün uyarısı

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, umreden dönenleri uyardı.
Kilosunu<br>500 TL'den satıyor

Kilosunu
500 TL'den satıyor

​​Dubai'den gelen sipariş üzerine topladılar.
Kuşkonmaz için<br>kariyerini bıraktı

Kuşkonmaz için
kariyerini bıraktı

Bu yıl tarlasından 25 ton ürün almayı hedefliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.