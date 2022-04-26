Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Takside unuttuğu cüzdanını 7 yıl sonra buldu
AKTÜEL

Takside unuttuğu cüzdanını 7 yıl sonra buldu

İngiltere'de 45 yaşındaki Andy Evans 7 yıl önce takside unuttuğu cüzdanını posta kutusunda buldu. Sahibine ulaşan kahverengi cüzdanda eski tarz yirmi, beş ve on poundluk banknotlar ve eski madeni paralar hala duruyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Takside unuttuğu cüzdanını 7 yıl sonra buldu
​Takside unuttuğu cüzdanını 7 yıl sonra buldu

2015'te bir konserin ardından bir takside cüzdanını kaybeden Andy Evans yıllar sonra aniden posta kutusuna geldiğinde şaşkına döndü.

Çay ocağında unutulan 10 bin TL'yi sosyal medyadan bulduğu sahibine teslim etti
GÜNDEM
Çay ocağında unutulan 10 bin TL'yi sosyal medyadan bulduğu sahibine teslim etti

45 yaşındaki Andy Evans, cüzdanla taksiye binmişti ancak indiğinde cebinde olmadığını fark etti.

Sosyal medyadan cüzdan sahibini buldu
HAYAT
Sosyal medyadan cüzdan sahibini buldu

  • "İlk başta gerçekten kafam karıştı çünkü çok uzun zaman önce olduğu gibi cüzdanı gerçekten hatırlamadım. Sonra ona biraz daha bakınca dalmaya başladım. İnanamadım. 'Olamaz' diye düşündüm. Yedi yıl mı? Anlattığım kimse de buna inanamıyor." dedi.

Kahverengi cüzdanda eski tarz yirmi, beş ve on poundluk banknotlar ve eski madeni paralar hala duruyor.

Kaybettiği cüzdanı bulunan Hasan amcanın sözleri duygulandırdı: Fazla param yok ki bulana yardım edeyim
GÜNDEM
Kaybettiği cüzdanı bulunan Hasan amcanın sözleri duygulandırdı: Fazla param yok ki bulana yardım edeyim

  • "Robinson Crusoe gibi bir şey. Yıllar sonra şişede bir mesaj geliyor." diyen Andy teşekkür etmek için bir e-posta yazdı. Manchester taksi şoföründen gelen imzalı yanıt ise şöyle: “Dürüst olmak gerekirse, onu ödülünüz için iade etmedim, yüzümde kocaman bir gülümsemeye neden oldu.
Pilota acı veda

Pilota acı veda

​Bayramdan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planlıyordu.
Daha da zor günler kapıda

Daha da zor günler kapıda

​İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.
İBBnin burs verdiği üniversiteli genç kız Ekrem İmamoğlunun PR ekibinden çıktı

Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.

Bakan Varank, İMECE için tarih verdi.

​Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.