Takside unuttuğu cüzdanını 7 yıl sonra buldu İngiltere'de 45 yaşındaki Andy Evans 7 yıl önce takside unuttuğu cüzdanını posta kutusunda buldu. Sahibine ulaşan kahverengi cüzdanda eski tarz yirmi, beş ve on poundluk banknotlar ve eski madeni paralar hala duruyor.

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