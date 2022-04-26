​Takside unuttuğu cüzdanını 7 yıl sonra buldu

2015'te bir konserin ardından bir takside cüzdanını kaybeden Andy Evans yıllar sonra aniden posta kutusuna geldiğinde şaşkına döndü.
45 yaşındaki Andy Evans, cüzdanla taksiye binmişti ancak indiğinde cebinde olmadığını fark etti.
- "İlk başta gerçekten kafam karıştı çünkü çok uzun zaman önce olduğu gibi cüzdanı gerçekten hatırlamadım. Sonra ona biraz daha bakınca dalmaya başladım. İnanamadım. 'Olamaz' diye düşündüm. Yedi yıl mı? Anlattığım kimse de buna inanamıyor." dedi.
Kahverengi cüzdanda eski tarz yirmi, beş ve on poundluk banknotlar ve eski madeni paralar hala duruyor.
- "Robinson Crusoe gibi bir şey. Yıllar sonra şişede bir mesaj geliyor." diyen Andy teşekkür etmek için bir e-posta yazdı. Manchester taksi şoföründen gelen imzalı yanıt ise şöyle: “Dürüst olmak gerekirse, onu ödülünüz için iade etmedim, yüzümde kocaman bir gülümsemeye neden oldu.