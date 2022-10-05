​Taksim Camii kültüre ev sahipliği yapıyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Farklı noktalarda, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalin duraklarından birisi de Taksim Camii Kültür Merkezi. Taksimât başlığı altında, her cumartesi ve pazar akşamı keyifli sohbet ve konserlere ev sahipliği yapacak olan kültür merkezinde, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan şair İbrahim Sadri’ye birçok isim ağırlanacak.

8 Ekim günü saat 19.30’da Doç. Dr. Yasin Pişgin ile “Kur’an’ın Kalbine Yolculuk” söyleşisi, saat 20.15’te ise Eşref Ziya konseri gerçekleşecek. Sohbet programlarına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Serdar Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Prof. Dr. Nurullah Genç ve Senai Demirci gibi isimler katılacak. Etkinlik kapanışı 23 Ekim’de Ahmet Özhan konseriyle olacak.

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