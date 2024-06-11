Talib, direniş sinemasının önemine dikkat çekti

“Filistin meselesinin de aralarında olduğu Arap dünyasındaki önemli konuların tanıtılmasında sanat ve sinema büyük rol oynuyor” diyen Talib, Gazze’de yaşananlara, “direniş sineması” adıyla sinemada yer verilmesi gerektiğini dile getirdi. Eleştirmen, Filistin davasının tanıtılmasında sinemanın büyük bir rolü olduğunu savundu. Direnişin rolünü yansıtan sinema filmlerine ihtiyaç olduğunu kaydeden Talib, Filistin davasıyla ilgilenen Arap film yapımcıları ve senaristlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.