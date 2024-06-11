|
Hayat

Talib, direniş sinemasının önemine dikkat çekti

Faslı sinema eleştirmeni Mustafa Talib, Gazze’deki insanlık trajedisini görmezden gelen sanat ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

04:00 - 11/06/2024 вторник
Güncelleme: 02:59 - 11/06/2024 вторник
Yeni Şafak
Mustafa Talib
Mustafa Talib

“Filistin meselesinin de aralarında olduğu Arap dünyasındaki önemli konuların tanıtılmasında sanat ve sinema büyük rol oynuyor” diyen Talib, Gazze’de yaşananlara, “direniş sineması” adıyla sinemada yer verilmesi gerektiğini dile getirdi. Eleştirmen, Filistin davasının tanıtılmasında sinemanın büyük bir rolü olduğunu savundu. Direnişin rolünü yansıtan sinema filmlerine ihtiyaç olduğunu kaydeden Talib, Filistin davasıyla ilgilenen Arap film yapımcıları ve senaristlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.



#Filistin
#Gazze
#Direniş
#Soykırım
#Sinema
2 часа(ов) назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tokat Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024