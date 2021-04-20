Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Tanesi 60 lira çeyrek dilimi ise 15 lira
AKTÜEL

Tanesi 60 lira çeyrek dilimi ise 15 lira

Tanesi 60 lira çeyrek dilimi ise 15 lira

Sezonun ilk karpuzu pazar tezgahına yüksek fiyatla girdi. Kilosu 8 liradan satılan, tanesi ortalama 60 ile 80 TL’yi bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine çeyrek dilimlerle satılmaya başlandı.

Haber Merkezi İHA
Tanesi 60 lira çeyrek dilimi ise 15 lira
Karpuz pazar tezgahlarında dilimle satılıyor

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun fiyatı ise cep yaktı. Kilosu 8 TL’den satışa sunulan karpuzdan almak isteyenler, ortalama 60-80 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Karpuz satıcısı Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 15-20 TL’den tüketiciye satıyor.

Müşteriye bütün fiyatı çok geliyor, bizde dilim, dilim sattıklarını anlatan karpuz satıcısı Kadir Demirbaş, "Bu yöntem büyük ilgi görürken hem tüketici hem de satıcı halinden memnun. Müşteri daha rahat alabiliyor. Bir çeyrek 15 ile 20 TL, yarım olursa 25-30 arası satılıyor. Talep görüyor. Gün içinde 50 taneye yakın karpuzu bu şekilde satıyoruz" dedi.

Eriğin açıkta hasadı başladı: Kilosu 30 liraya kadar düştü
HAYAT
Eriğin açıkta hasadı başladı: Kilosu 30 liraya kadar düştü

Görünüşü karpuz tadı ise salatalık: 'Baby karpuz' sadece 5 gram
FOTOĞRAF 7
Title
Antalya'da Serik ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'un Gölhisar ilçelerinde toplamda 600 dönümü aşkın, büyük bölümü modern seralardan oluşan alanda faaliyet gösteren Erüst Tarım, yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünler üretiyor.
Title
Firma, mini sebzeler kategorisine, 'baby karpuz' adını verdikleri ve ağırlığı sadece 5 gram civarında olan minyatür karpuz ürününü de ekledi.
Title
Geçen yıl deneme üretimleri başarıyla tamamlanan baby karpuzların, bu yıl serada üretimine başlandı. Kabuğundan karpuz tadı alınan baby karpuzun iç kısmı beyaz ve salatalık tadı veriyor.
Title
Bu yeni ürünü 'baby' ve 'erik karpuz' olarak adlandırdıklarını belirten firma pazarlama müdürü Burak Akbulut, “Görünüşü tamamıyla karpuza benziyor. Ama tabi ki çok küçük, yediğinizde salatalık tadını hissediyorsunuz dedi.
Title
Mini karpuzun erik gibi tüketilebilmesinin yanı sıra, salata ve yoğurtlu mezelerde kullanılabildiğini belirten Akbulut, üretiminin normal karpuza göre çok daha zor olduğunu söyledi.
Title
Akbulut, Görsel olarak çok dikkat çekici ve göze hitap ediyor. Bir tanesi 5-10 gram civarında. 100-150 gramlık paketler ve 15-20 TL'ye online mağazamızdan satışa sunuyoruz. Tohumdan kaynaklı ürünün kendisi bu şekilde ve hiçbir oynama yok. Ayrıca diğer tüm üretim alanlarında olduğu gibi zirai ilaç kullanmıyoruz ve 12 ay üretimiz mevcut dedi.
Title
Görünüşü karpuz tadı ise salatalık: 'Baby karpuz' sadece 5 gram
Antalya'da bir tarım firmasının, mini sebzeler kategorisindeki yeni ürünü minyatür karpuz, görenleri şaşırtıyor. Ağırlığı sadece 5 gram olan mini karpuzun tadı ise salatalığı andırıyor.


Abone Ol Google News
Hurdadan muhteşem dönüşüm

Hurdadan muhteşem dönüşüm

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.
İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İsveçten terör örgütü YPG/PKKya destek: Yardıma hazırız

"Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.