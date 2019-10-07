Hayat Tarifi tutturulamayan ekmeğin ünü ilçe sınırlarını aştı Pek çok kente gönderiliyor
AKTÜEL

Manisa haberleri: Aynı lezzeti tutturulamayan Kula ekmeği birçok yere gönderiliyor

'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü ilçe sınırlarını aştı: Pek çok kente gönderiliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde tarifinin denendiği başka şehirlerde aynı lezzeti tutturulamayan Kula ekmeği, İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok kente gönderiliyor. İlçedeki ekmek üreticileri, ekmeğin sırrının kullanılan malzemelerin doğallığından, ustaların maharetinden ve ilçenin havasından kaynaklandığını belirtiyor.

Haber Merkezi AA
Kula ekmeği, birçok ile gönderiliyor.
Kula ekmeği, birçok ile gönderiliyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğinin yanı sıra 15 güne kadar bozulmadan kalabilen raf ömrüyle tercih edilen Kula ekmeği, başta İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok kente gönderiliyor.

Kuyumcuda altın da ekmek de satılıyor
GÜNDEM
Kuyumcuda altın da ekmek de satılıyor

İlçede sadece meşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda, herhangi bir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan un, tuz, su ve ekşi maya ile yapılan Kula ekmeğine ilgi her geçen gün artıyor. Kula'da 10 fırında üretilen yaklaşık 15 bin ekmek, ilçe sakinlerinin tüketiminin yanı sıra günlük olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük kentlerden gelen alıcılara satılıyor.

Büyük şehirlerde denendi, aynı lezzeti tutturamadılar

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada, Kula ekmeğinin lezzetini, yörede yetişen buğdaylardan ve özel pişirme tekniğinden aldığını söyledi.

Tosun, "Bu tamamen ilçenin havasıyla alakalı bir durumdur. Bir dönem, İstanbul, Ankara ve Bursa'dan ekmek sanayicileri ilçemize gelerek ekmeğin yapılışını öğrenmek için buraya geldi, hatta buradan ekmek ustaları götüren sanayiciler oldu. Ustaları da götürseler, aynı malzemeleri de kullansalar, aynı lezzeti tutturamadılar" dedi.

Halk Ekmek'teki yüzde 40 zam fırıncıları harekete geçirdi
EKONOMİ
Halk Ekmek'teki yüzde 40 zam fırıncıları harekete geçirdi

İlçedeki 10 fırının günlük ürettiği 15 bin Kula ekmeğinin bir kısmının ilçede tüketildiğini, bir kısmının ise ilçe dışına pazarlandığını dile getiren Tosun, "Türkiye'nin her yerine ekmek gönderiyoruz. Bu faaliyetler devam ediyor, çalışan fırın ve üretilen ekmek sayımız her geçen gün artıyor" diye konuştu.

İçinde hiçbir katkı maddesi yok

İlçede fırın işleten Behçet Gökdere de "Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir'den gelenlere ekmek satıyoruz. Bunun dışında kargo ile internetten de satışımız oluyor. Ekmeğimiz uzun süre dayanır, bayatlamaz. İçinde hiçbir katkı maddesi olmaz, sadece un, su, tuz ve kendi ürettiğimiz ekşi mayayı kullanırız. Kula'nın tanıtılmasında önemli bir ürün oldu ekmek" ifadelerini kullandı.

Kula ekmeğinin uzun raf ömrüyle ekmek israfının da önüne geçtiğine dikkati çeken 45 yıllık ekmek ustası Sait Keleş ise Kula ekmeğinin doğallığıyla pek çok ekmek türünden ayrıldığını, 15 günlük raf ömrüyle de ekmek israfını önlediği gibi girdiği hanelerde ekmek tüketiminde tasarruf sağladığını da sözlerine ekledi.

Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması.
Yerel kaynaklar: ABD çekiliyor

Yerel kaynaklar: ABD çekiliyor

​Türkiye sınırından güneye hareket eden ABD konvoyu görüntülendi.
Türkiye Suriyede operasyon başlatacak

Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

ABD: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu desteklemeyeceğiz.
Türkiye'nin<br> kimsenin toprağında gözü yok

Türkiye'nin
kimsenin toprağında gözü yok

İbrahim Kalın: Güvenli bölge operasyonun iki amacı var.
PYD yanlısı <br>Mcgurk çıldırdı

PYD yanlısı
Mcgurk çıldırdı

Twiter'dan ateş püskürdü.
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

'4 Büyükler'den sadece bir isim kadroya girebildi.
Müslümanlar'ın <br>ortak tarihi

Müslümanlar'ın
ortak tarihi

​Paralı askerlere inat ön saflarda savaştılar.
Tren ve posta<br> ücretlerine zam

Tren ve posta
ücretlerine zam

​Bugünden itibaren yüzde 20 zamlı uygulanacak.
Mahsur kalan <br>3 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan
3 kişi kurtarıldı

​Rize ve Artvin'i sel ve heyelan vurdu.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den bir çok il için sağanak uyarısı.
Daha yapacak<br> çok şey var

Daha yapacak
çok şey var

Erdoğan toplantıda fitne konusunda uyardı.
Devlet ve<br>annen arkanda

Devlet ve
annen arkanda

​HDP binası önündeki evlat nöbetinde 34. gün geride kaldı​.
Skandal değil açıkça tehdit

Skandal değil açıkça tehdit

​MHP liderine yapılan tehdit Ankara'yı ayağa kaldırdı.
5 milyon<br>kişi ziyaret etti

5 milyon
kişi ziyaret etti

​Büyük Çamlıca Camii görkemli mimarisiyle sembol haline geldi.
Eller tetikte

Eller tetikte

​Türkiye hazırlıklarını tamamladı, harekatın başlaması an meselesi.
Vaatler durduramadı

Vaatler durduramadı

​Bağdat yönetimi protestoları durdurmak için acil reform paketi açıkladı.
Yüzde 68'i<br>ankesör kullanmış

Yüzde 68'i
ankesör kullanmış

​15 Temmuz'da darbeci askerlerin talimatı ankesörlü telefondan aldığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.