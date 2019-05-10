Tarihe hassas bakım

Tarih, arkeoloji, sanat tarihi ve el sanatları alanlarındaki uzmanlardan oluşturulan 8 kişilik, Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı tüm mekanların bakımını belli periyotlarda büyük bir titizlikle yapıyor.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, bünyesindeki saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikaların, uluslararası müzecilik ve konservasyon standartlarına uygun olarak idaresi, bakımı, onarımı, restorasyonu ve müze olarak işletilmesi faaliyetini yürütüyor. 8 kişiden oluşan Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi, ziyarete kapalı olan pazartesi günü gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, 15 bin metrekarelik Dolmabahçe Sarayı’nın baştan sona bakımını yaklaşık 1,5 ayda tamamlıyor.

VAZODAN MOBİLYAYA KADAR TEMİZLİK

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, konservasyon ekibinin mimari restorasyondan farklı bir işlem yürüttüğüne işaret ederek, Dolmabahçe Sarayı’nda değişik başlıklarda sınıflandırılan 95 bin objenin bakımını yaptıklarını söyledi. Yıldız, bakımı yapılan objeler arasında tablo, vazo, cam eserler, mobilyaların yanı sıra tekstil ürünlerinin de bulunduğunu belirtti.

RESTORASYONU GECİKTİRİYOR

Yıldız, objelerin bakımı sırasında birçok önemli hususun olduğuna dikkati çekerek, şunları anlattı: “Birincisi objelerin geçirmiş olduğu süredir. Çünkü her objenin ışık, zaman, toz ve neme karşı verdiği tepkiler çok farklı. Bu nedenle her objenin bakım gerektirdiği süre ve konservasyon teknikleri açısından ciddi farklılıklar oluyor.

Örneğin cam bir eserin konservasyonu ile bir tekstil eserinin konservasyonu hiç şüphesiz aynı şey değil. Emanetçisi olduğumuz koleksiyonun ortalaması 150 yıllık bir ömre sahip ve birbirinden farklı yaklaşık 95 bin eserden bahsediyoruz. Elbette bu eserler konservasyon süreçlerinin dışında restorasyon ihtiyacı geldiği zaman restore ediliyor. Ancak ekibimizin gerçekleştirmeye çalıştığı şey bu süreci, bu dengeyi olabildiğince uzun yıllara yaymaktır”

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ESERLER İÇİN NEM EN CİDDİ SORUN

Korunması en zor olan eserlerin tekstil objeleri olduğunu söyleyen Yıldız, “Milli Saraylardaki mekanlarımızın büyük bir kısmı hemen deniz kıyısında konumlandırılmış durumda. Bu nedenle tekstil eserleri üzerindeki nem sorunu çok ciddi bir sorun ve tekstil eserleri de özellikle 150 yılı aştıktan sonra çok ciddi korozyonlara, bozulmalara maruz kalabildiği için bilhassa bu eserlerde bir hayli zorlanıyoruz” dedi.

HER ESERİN İHTİYACI FARKLI

Yıldız, mobilyalarda yapılan konservasyon uygulamalarında da çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Milli Saraylar mobilya envanterindeki eserler, birbirinden çok farklı tekniklerde ve çok farklı ülkelerden buraya temin edilmiş. Her bir eserin ihtiyacı ayrı olabiliyor. Bir masa ile varakla tezyin edilmiş bir aynanın hiç şüphesiz ihtiyaçları aynı olmayabiliyor”



Doğal malzeme kullanılıyor

“Pasif konservasyon” uygulaması esas alınan bakımlar sırasında su ve kimyasal madde kullanılmadan, devirleri düşürülmüş, Avrupa menşeli ve hepa filtreli, müzeler için tasarlanmış cihazlarla esere yerinde müdahale ediliyor. Doğal malzemelerin kullanıldığı konservasyon sırasında da at kılı ve pamuk ponpon fırçalar kullanılıyor. Ayrıca ayna ve vazoların bakımı ise etil alkolle yapılıyor.

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