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Hayat Tarihi banka binası resim müzesi oluyor
KÜLTÜR SANAT

Tarihi banka binası resim müzesi oluyor

1953-2016 yılları arasında İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren Türkiye İş Bankası’na ait tarihi yapı, Teğet Mimarlık tarafından hazırlanan mimari proje ile resim müzesi olarak yenilenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İş Bankası Beyoğlu Şubesi
İş Bankası Beyoğlu Şubesi

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten şu bilgileri verdi: “Proje süreci her ne kadar meşakkatli görünse de böylesi mimari yapıların kent belleğinin korunmasında ve geleceğe aktarılmasında önemli bir yeri olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarihi binaların müze olarak değerlendirilmesi konusunda deneyimimiz var. İstanbul Eminönü’nde Yenicami şubemizin tarihi binasında 2007 yılında açılan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta tarihi genel müdürlük binamızda geçen yıl hizmete başlayan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ardından 3. müzemizin hazırlık çalışmalarında büyük bir adım atmış olmanın heyecanı içerisindeyiz. Resim müzesi olarak hizmet verecek olan binada, İş Bankası’nın 1940’lı yıllardan bu yana oluşturduğu sanat eserleri koleksiyonu sergilenecek.”

TESCİLLİ BİNA

  • 1900’lü yılların başında zemin katı ticari amaçlı, diğer katları konut olarak inşa edilen bina korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş bir yapı. Müze, İş Sanat çatısı altında müzikten plastik sanatlara, müzecilikten arkeolojik çalışmaların desteklenmesine kadar pek çok alanda faaliyet gösterecek. Yapıda çok amaçlı galeri ve atölyelerin yanı sıra Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Kitabevi, kafe ve restoran bölümleri de var.

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